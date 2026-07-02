Quién es la novia de Nico Williams: así es Ainhi García, pareja del futbolista de la Selección de España

Mientras Nico Williams brilla en el fútbol europeo, Ainhi García mantiene una presencia discreta en redes sociales

Nico Williams atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva y cuenta con el respaldo de su entorno más cercano. Entre las personas que lo acompañan aparece Ainhi García, una joven que eligió mantener un perfil bajo pese a la popularidad del delantero y que despierta cada vez más interés entre los seguidores del futbolista.

Quién es Ainhi García, la pareja de Nico Williams

Aunque el nombre de Nico Williams suele ocupar los principales titulares por su rendimiento dentro de la cancha, la identidad de su pareja comenzó a llamar la atención en los últimos meses. La joven que comparte su vida con el futbolista es Ainhi García, oriunda de Mungia, en la provincia de Vizcaya, dentro de la comunidad autónoma del País Vasco.

Lejos de buscar notoriedad pública, desarrolló una carrera profesional vinculada a la tecnología. En su perfil de Instagram se presenta como profesora e ingeniera especializada en inteligencia artificial, un ámbito completamente diferente al del deporte de alto rendimiento.

A pesar de mantener una relación con una de las figuras más destacadas de la Selección de España, siempre optó por preservar su intimidad. Esa decisión también se refleja en sus redes sociales, donde evita convertir su vida sentimental en el eje de sus publicaciones.

Cómo comenzó la historia de amor entre Nico Williams y Ainhi García

La relación entre Nico Williams y Ainhi García nació gracias a un vínculo previo entre sus familias. Según trascendió, ambos se conocieron porque el futbolista mantenía una amistad con la hermana de la joven.

Ese primer encuentro dio lugar a una conexión que rápidamente se transformó en una relación sentimental. Desde el comienzo decidieron vivir el romance con absoluta discreción, intentando mantenerlo alejado del foco mediático durante el mayor tiempo posible.

Con el crecimiento de la carrera internacional del delantero, la relación terminó saliendo a la luz. Sin embargo, ambos continúan preservando buena parte de su vida privada y evitan exponer en exceso su intimidad.

El perfil profesional y la vida de Ainhi García fuera del fútbol

Mientras Nico Williams concentra la atención de millones de fanáticos por sus actuaciones en el fútbol europeo y con la Selección de España, Ainhi García construyó su propio camino profesional.

Su especialización en inteligencia artificial la posiciona dentro de un sector con fuerte crecimiento tecnológico. Además de desempeñarse como ingeniera, también desarrolla tareas como profesora, una faceta que refleja su interés por la formación y la innovación.

Ainhi García es ingeniera especializada en inteligencia artificial y profesora, una profesión alejada del mundo del fútbol en el que se destaca Nico Williams.

En Instagram supera los 44.000 seguidores, aunque mantiene un estilo muy diferente al de muchas parejas de figuras del deporte. En lugar de compartir constantemente imágenes junto al futbolista, publica contenido relacionado con viajes, momentos cotidianos y experiencias personales.

Ese bajo perfil contribuyó a que su nombre permaneciera durante mucho tiempo fuera de los medios, incluso cuando la carrera de Nico Williams comenzó a adquirir proyección internacional.

El apoyo de Ainhi García en la carrera de Nico Williams

La familia y la pareja forman parte del círculo más cercano que acompaña a Nico Williams durante los desafíos deportivos más importantes. En cada competencia, el delantero encuentra respaldo en quienes lo acompañan desde antes de alcanzar la fama.

En ese contexto, Ainhi García se consolidó como uno de los principales apoyos del futbolista. Aunque evita protagonizar la escena pública, su presencia constante refleja una relación construida desde la confianza y la discreción.

Mientras el atacante continúa consolidándose como una de las figuras de la Selección de España, el interés por su vida personal sigue creciendo. Sin embargo, tanto él como Ainhi García mantienen la misma postura: priorizar la privacidad y separar la exposición deportiva de su vida cotidiana.