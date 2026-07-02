EEUU insta a Taiwán a crear un "avispero" de drones para reforzar su poder de disuasión

FOTO DE ARCHIVO: Raymond Greene, director del Instituto Americano en Taiwán, pronuncia un discurso en una recepción para celebrar el próximo Día de la Independencia de Estados Unidos, en Taipéi, Taiwán

​Taiwán necesita un "avispero" de drones para ayudar a disuadir los conflictos y garantizar la seguridad, dijo el jueves el máximo representante diplomático de ‌EEUU en la isla, gobernada ‌democráticamente.

Estados Unidos, el principal aliado internacional y proveedor de armas de Taiwán a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales, ha respaldado firmemente el plan de modernización militar del Gobierno y el aumento del gasto en defensa.

Taiwán afirma que necesita reforzar sus defensas ante la creciente amenaza de China, que considera la isla como parte de su ​propio territorio.

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En su intervención ⁠en un foro sobre drones celebrado en la ciudad central de ‌Taichung, Raymond Greene, director del Instituto Americano en Taiwán y ⁠embajador de facto de EEUU, dijo ⁠que los drones representaban una "oportunidad que cambia las reglas del juego" para mejorar la seguridad de Taiwán y reforzar la paz en toda la región.

Estados ⁠Unidos y Taiwán pueden consolidar la producción "democrática" de drones y ​fortalecer la postura de disuasión colectiva del mundo libre, ‌señaló Greene.

"Afortunadamente para Taiwán, los drones ‌han supuesto un importante refuerzo para los defensores, aunque se enfrenten ⁠a una situación abrumadoramente desfavorable", añadió, refiriéndose a la guerra en Ucrania.

"Nada disuadirá el conflicto de forma más eficaz que convertir Taiwán en un avispero de drones aéreos, de superficie y submarinos".

Aunque el Gobierno de ​Taiwán ha ‌dado prioridad a los drones y otros sistemas asimétricos, en mayo el Parlamento, dominado por la oposición, aprobó solo dos tercios de los 40.000 millones de dólares de gasto adicional en defensa que había solicitado el presidente Lai Ching-te, destinando fondos ⁠únicamente a armamento estadounidense.

El Gobierno ha propuesto ahora un nuevo paquete de 210.000 millones de dólares taiwaneses (6.590 millones de dólares) para drones de vigilancia, de ataque costero y pequeños drones de superficie no tripulados hasta finales de 2031.

El Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición de Taiwán, propuso esta semana su propia legislación sobre drones, con un límite de gasto fijado en 240.000 ‌millones de dólares taiwaneses durante seis años y un gasto anual máximo de 40.000 millones de dólares taiwaneses.

Su plan financiaría los drones con cargo al presupuesto general, en lugar de con un presupuesto especial, que es lo que quiere el Gobierno.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo el miércoles que la ‌necesidad de drones era apremiante.

"Ante los cambios en la situación geopolítica y la evolución de la guerra moderna, desarrollar capacidades de combate asimétricas es un proyecto ‌de defensa nacional ⁠que supone una carrera contra reloj", dijo en una reunión de su Partido Democrático Progresista.

Lai rechaza las reivindicaciones de ​soberanía de Pekín y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

(1 dólar = 31,8850 dólares taiwaneses)

Con información de Reuters