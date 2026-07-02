Ver España vs. Austria en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

España enfrenta a Austria en un partidazo.

La Selecciones de España y Austria se enfrentarán este jueves 2 de julio a las 16 (hora argentina) por los 16avos de final del Mundial 2026 en el estadio de Los Ángeles. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente llega con el cartel de candidato, aunque todavía busca recuperar el nivel futbolístico que lo convirtió en uno de los grandes favoritos antes del inicio del torneo, algo que no pudo ratificar en cuánto a rendimientos en la fase de grupos, donde acabó primero más por errores ajenos (en especial, de la decepcionante Uruguay) que por méritos propios, con niveles bajos de sus figuras.

Del otro lado estará una selección austríaca que avanzó con sufrimiento desde un grupo exigente y que intentará dar el golpe en un partido en el que no llega como favorito. Se trata del regreso a los mundiales de este equipo desde su última presencia en Francia 1998, con un equipo que supo estar a la altura en su único cruce hasta ahora con la única potencia que se cruzó en el camino, en lo que fue la derrota 2 a 0 ante Argentina.

Por dónde ver España contra Austria de manera legal en el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre España y Austria será transmitido por Dsports, Personal Flow y Paramount+.

España recupera al 100% a Lamine Yamal

España terminó como líder del Grupo H después de un recorrido de menor a mayor. Debutó con un empate sin goles frente a Cabo Verde, luego reaccionó con una contundente goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con una victoria por 1-0 ante Uruguay, gracias a un error de Fernando Muslera, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto y evitar un cruce prematuro con otro candidato. No obstante, el conjunto español también sufrió contratiempos importantes, ya que Nico Williams quedó descartado por lesión tras el encuentro frente a los uruguayos.

La buena noticia para De la Fuente pasa por Yamal. Después de administrar sus minutos en el debut, el extremo mostró una clara evolución física durante la fase de grupos y aseguró que está en condiciones de disputar los 90 minutos frente a Austria. El joven atacante, una de las máximas figuras del seleccionado, también defendió el rendimiento de España en el torneo y se mostró convencido de que el equipo puede elevar su nivel en la instancia decisiva.

El error de Muslera condenó a Uruguay a un fracaso histórico y tranquilizó a España

Austria y una clasificación agónica

Austria, por su parte, obtuvo el segundo lugar del Grupo J, compartido con Argentina. El equipo europeo comenzó con un triunfo por 3-1 sobre Jordania, luego cayó 2-0 frente al conjunto de Lionel Messi y selló su clasificación gracias a un vibrante empate 3-3 ante Argelia, con un gol agónico que le permitió avanzar a la fase eliminatoria. Un partido que estuvo en el ojo de la tormenta por representar para quien quedara segundo la obligación de cruzar a España

La principal preocupación del entrenador austríaco pasa por el estado físico de David Alaba. El experimentado capitán arrastra molestias musculares y encendió las alarmas durante la preparación del encuentro, aunque todo indica que hará un esfuerzo para estar desde el arranque en un partido considerado decisivo para las aspiraciones de su selección. Su presencia resulta clave tanto por su liderazgo como por su experiencia internacional.