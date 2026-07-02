El anuncio de la creación de República Folklore, el autoproclamado primer festival masivo del género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacudió el panorama cultural y despertó reacciones en los rincones más tradicionales del país. Lejos de cualquier tipo de recelo, la noticia fue recibida con profunda emoción y respaldo por parte de uno de los bastiones históricos de la música tradicional argentina: el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva de la festividad cordobesa expresó su enorme alegría y apoyo institucional ante este nuevo hito para la música popular: “Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura”.

“Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país”, agregaron en el texto, que concluye: “Felicitamos a la organización y les deseamos el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden, abrazando nuestras raíces”.

Desde Dale Play, la productora organizadora del evento, destacaron en todo momento que este festival nace desde el absoluto respeto y la admiración hacia una historia que lleva décadas construyéndose a lo largo y ancho del territorio nacional.

"Argentina cuenta con más de 500 festivales folklóricos distribuidos a lo largo y ancho del país, que año tras año celebran y mantienen viva una de las tradiciones más representativas de nuestra identidad", reseñaron desde la organización, poniendo en valor el circuito federal existente.

En ese sentido, explicaron el motor detrás de la iniciativa: “Porque el folklore es mucho más que música. Es una forma de encontrarse, es el saber popular que se transmite de generación en generación, las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva y las costumbres que acompañan la vida cotidiana de millones de argentinos”.

El fenómeno del folklore en la era digital

El nacimiento de este festival coincide con un momento de notable e indiscutido resurgimiento para la música nativa, traccionado en gran medida por las nuevas plataformas de streaming y el interés de las audiencias jóvenes. Según datos oficiales difundidos por Spotify, el folklore argentino registró un crecimiento del 85% entre 2020 y 2025, mientras que las reproducciones generales dentro de la plataforma sufrieron un impresionante aumento del 1.645% en la década comprendida entre 2015 y 2025.

Grilla del festival República Folklore.

A este fenómeno se suma que más de 16,5 millones de playlists creadas por usuarios de todo el mundo incluyen hoy canciones de folklore argentino. Además, las métricas reflejan que la Generación Z incorpora cada vez más este ritmo como parte de su identidad musical cotidiana, demostrando de forma contundente que la tradición y la innovación digital pueden convivir y retroalimentarse dentro de un mismo universo de escucha.

Fechas confirmadas y una grilla artística histórica

El megaencuentro de República Folklore se desarrollará en el Parque de la Ciudad durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. La producción ya definió una imponente grilla artística que reúne a las leyendas consagradas, las voces del momento e incluso cruces generacionales sorpresivos:

Figuras principales: Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Jorge Rojas, Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis y Sergio Galleguillo.

Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Jorge Rojas, Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis y Sergio Galleguillo. La gran sorpresa de la grilla: La participación especial de Cazzu , aportando un matiz contemporáneo al festival.

La participación especial de , aportando un matiz contemporáneo al festival. Referentes y vanguardia: Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Ahyre, Facundo Toro + Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco - Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennissi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu, Maggie Cullen, Carafea, Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abregú, Gauchos of The Pampa, La Callejera, Los Bofill, Nacho Cuellar, Mariana Carrizo y Néstor Garnica.

Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Ahyre, Facundo Toro + Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco - Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennissi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu, Maggie Cullen, Carafea, Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abregú, Gauchos of The Pampa, La Callejera, Los Bofill, Nacho Cuellar, Mariana Carrizo y Néstor Garnica. Artistas complementarios: Paquito Ocaño, Sele Vera, Tomás Lipán, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Los Tabaleros y Malena Garnica.

Desde Dale Play adelantaron que el listado no está cerrado y agregaron un sugerente "y mucho más", dejando en claro que habrá nuevos nombres propios por anunciar con el correr de los meses.

Cómo y cuándo conseguir las entradas para República Folklore

La venta general de localidades comenzará este jueves 2 de julio a las 14:00. La plataforma oficial para la adquisición de los tickets será allaccess.com.ar. Como beneficio exclusivo de lanzamiento, los clientes de Banco Macro que realicen la compra con tarjetas Visa podrán acceder a la opción de financiar sus entradas en hasta seis cuotas sin interés. Se espera una altísima demanda en las primeras horas debido a la enorme expectativa generada en toda la región metropolitana.