Murió una voz histórica del Festival de Jesús María a sus 93 años y el folklore está de luto

Rosel Saturnino Moyano, una figura emblemática del folklore argentino, falleció a los 93 años, dejando un vacío en la cultura regional. Su voz formó parte del conjunto "Ecos del Cerro", uno de los grupos que establecieron las bases musicales en los inicios del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

Este conjunto, integrado por Moyano junto a Víctor Moyano, Arturo Visintini y Elso De Giustti, tuvo un papel fundamental en la historia del festival, ya que se presentó en la edición inaugural en 1966. Su presencia marcó un momento clave en la consolidación de uno de los eventos folklóricos más importantes del país.

Además, Ecos del Cerro volvió a subir al escenario en la edición número 30 del festival, reafirmando su vínculo con esta celebración cultural que trasciende generaciones y fronteras. La partida de Rosel representa la pérdida de un testigo directo y protagonista de aquellos tiempos fundacionales.

El legado de Moyano está estrechamente ligado a la construcción de la identidad folklórica local, donde músicos como él ayudaron a forjar un evento que hoy es un ícono cultural reconocido en todo el país y más allá. Sus restos fueron velados en Agua de Oro, lugar donde familiares, amigos y vecinos se reunieron para despedirlo y rendir homenaje a su trayectoria y aporte al folklore argentino.

Rosel Saturnino Moyano integraba el recordado conjunto “Ecos del Cerro”.

Murió Hugo “Bombacha” Corbalán, la voz legendaria del folklore santiagueño

El mundo del folklore está de luto tras confirmarse la muerte de Hugo “Bombacha” Corbalán, una de las voces más emblemáticas de Santiago del Estero. Su partida generó una profunda tristeza en la escena artística y cultural del norte argentino. Conocido cariñosamente como “Huguilo”, alcanzó la fama con el grupo Los 3 del Río, formación que marcó un antes y un después en la música popular regional.

El cantante santiagueño dejó un valioso legado musical que trascendió las fronteras provinciales. Su primer álbum con Los 3 del Río, lanzado en 1985, fue el comienzo de una carrera llena de éxitos que aún resuenan en el folklore nacional. Su agudo falsete quedó grabado en la memoria de miles de oyentes que disfrutaron su talento durante décadas.

Entre los temas más recordados por el público se destacan clásicos como “El pastor”, “Malagueña” y “El preso Nº 9”, piezas que forman parte del cancionero popular argentino y que reflejan la identidad cultural del norte. Los restos de Hugo Corbalán fueron velados el jueves pasado en El Quincho de Pepe Pezzini, un espacio emblemático para la comunidad santiagueña.