Hay cuenta regresiva: furor en el cuarteto por lo que hará Ulises Bueno este 8 de julio

Ulises Bueno se presentará en el Movistar Arena el 8 de julio.

El mundo del cuarteto se encuentra revolucionado ante el inminente regreso de su máximo referente a la Ciudad de Buenos Aires. Ulises Bueno se presentará en el Movistar Arena el próximo 8 de julio, en lo que promete ser una velada consagratoria y cargada de la energía arrolladora que caracteriza al artista cordobés cada vez que pisa un escenario.

Con más de dos décadas de trayectoria, el cantante consolidó un repertorio que ya forma parte del ADN de la música popular argentina. Himnos como Intento, Dale Vieja, Dale, Gabriela, Soy, Ahora Mírame y Qué Será serán los grandes protagonistas de una lista de temas diseñada para hacer bailar a un estadio que colgará el cartel de "Localidades agotadas".

El fenómeno de Ulises Bueno en la capital no es una novedad, pero su magnetismo sigue intacto. Sus últimas presentaciones en este mismo recinto durante 2025 alcanzaron un sold out absoluto, demostrando la fidelidad de un público que trasciende generaciones.

La expectativa para esta nueva fecha refleja la vigencia del músico, quien se distingue en la escena por su particular forma de encarar los shows en vivo, despojado de libretos o fórmulas prearmadas. En este caso, la propuesta del cordobés para la noche del 8 de julio va más allá de un repaso de sus éxitos; se trata de renovar esa conexión visceral e inexplicable que mantiene con sus seguidores. En una industria dominada por la previsibilidad, la autenticidad de Ulises arriba de las tablas asegura una celebración colectiva donde el pulso del cuarteto se sentirá con la fuerza de un clásico inmutable.

Ulises Bueno.

La canción de Ulises Bueno para la Scaloneta

El vocalista de cuarteto Ulises Bueno oficializó el lanzamiento de Scaloneta Mundial, la obra elegida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como la composición oficial para acompañar al plantel nacional en la Copa del Mundo 2026. La propuesta fue concebida con la intención de proyectar los rasgos de la cultura local y reflejar el lazo de pertenencia que une a los seguidores con el representativo deportivo.

La canción busca constituirse como un emblema de apoyo frente al compromiso de revalidar el campeonato obtenido en 2022. En términos estructurales, la pieza combina las métricas de la cumbia popular con un texto orientado a la narrativa de la epopeya futbolística, recurriendo a referencias directas sobre la identidad y las conquistas más recientes del seleccionado.