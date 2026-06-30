Ravier habló del dólar y reconoció que "hay sectores que no la están pasando bien"

El flamante vocero presidencial Adrián Ravier, se refirió a la evolución del dólar y reconoció que algunos sectores de la economía atraviesan dificultades. Durante su primera conferencia de prensa en Casa Rosada, sostuvo que el actual esquema cambiario genera tensiones y admitió áreas como la industria y el comercio "no la están pasando bien".

"Estábamos en terapia intensiva, ya estamos de pie. No estamos corriendo, nos gustaría estar creciendo arriba del 5% al año. Pero estamos de pie, el paciente está mejorando. Sabemos que falta, hay mucha gente que no la está pasando bien, pero sabemos que este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos", sostuvo Ravier en Casa de Gobierno ante la pregunta de la prensa acreditada.

Al ser consultado sobre por qué los argentinos continúan comprando dólares pese a que, según su visión, los activos en pesos ofrecen mayores rendimientos, Ravier atribuyó ese comportamiento a la incertidumbre política de cara al proceso electoral. El vocero sostuvo que el equipo económico busca "blindar" a la Argentina frente a un eventual cambio de escenario y aseguró que existe un "riesgo" de que una futura administración modifique las reglas de juego, lo que podría afectar las inversiones.

En ese marco, destacó que el Gobierno impulsa colocaciones financieras para fortalecer las reservas internacionales y afirmó que ya se cumplió la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de sumar 10.000 millones de dólares en el primer semestre del año. Además, consideró que, tras años de alta inflación, devaluaciones, crisis cambiarias y defaults, es "natural" que muchos argentinos opten por comprar dólares como resguardo, aunque insistió en que actualmente los instrumentos en pesos ofrecen una rentabilidad superior. "Son decisiones individuales", sintetizó respecto al crecimiento de la compra de dólares por parte de los ahorristas.

El caso Adorni y el desembarco de Santilli

Sobre las derivaciones del caso de Manuel Adorni y el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, Adrián Ravier evitó referirse a los aspectos judiciales del expediente y sostuvo que "la vía judicial continuará" y habrá que esperar su evolución. "No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles judiciales del caso", afirmó. Ante una consulta sobre una eventual investigación interna por las compras realizadas por Adorni con tarjetas de crédito, el nuevo portavoz respondió de manera escueta: "Estas cosas se están evaluando".

En relación con Santilli, el funcionario destacó su incorporación al Ejecutivo y remarcó que aportará experiencia política y capacidad de articulación con los gobernadores y el Congreso. Además, recordó que varios integrantes del gabinete provienen del PRO y consideró que ese espacio fue un aliado clave para impulsar las reformas estructurales del Gobierno. "Inaugura una nueva etapa que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales", resumió Ravier sobre el nuevo ministro coordinador.

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