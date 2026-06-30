Escándalo en Alemania: tras su eliminación, los medios dicen que sus jugadores "se asustaron"

La prensa local destruyó a Alemania tras la eliminación con Paraguay en el Mundial

La Selección de Alemania se despidió del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica victoria de Paraguay por penales, razón por la cual el plantel fue fulminado sin filtro por la prensa teutona. El equipo de Julian Nagelsmann no pudo contra los de Gustavo Alfaro en los 120 minutos y tampoco imponerse desde los doce pasos, por lo que el seleccionado guaraní se medirá ante el ganador de Francia y Suecia en octavos de final del torneo. Las críticas de exjugadores, técnicos y periodistas en los medios no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

Las picantes críticas a Alemania tras perder con Paraguay en el Mundial 2026

Bild, uno de los medios más reconocidos de Alemania, reveló que había dificultades internas para encontrar un sexto pateador en la tanda. Un video lo evidenció ya que a Joshua Kimmich se lo vio consultándole a tres compañeros si ejecutarían uno y ninguno lo hizo. Esta fue una razón suficiente para que los liquiden asegurando que tuvieron "miedo" a la hora de tomar dicha responsabilidad. El primer apuntado fue Leon Goretzka, figura del Bayern Munich, y a él se sumaron Waldemar Anton, Nathaniel Brown y Malick Tiaw, quienes tampoco "se animaron".

"Había dificultades internas para encontrar un sexto pateador de penales. (Jonathan) Tah fue el primero en enfrentarse a la inmensa presión porque otras estrellas habían dudado y, por lo tanto, evitado el desafío", escribieron desde el portal teutón acerca de lo sucedido en ese instante. No fueron los únicos que los fulminaron, ya que también dieron su visión al respecto Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann y Jürguen Klopp, entre otros en diferentes canales.

La lapidaria frase de una figura de Alemania tras la derrota ante Paraguay en el Mundial

"Se siente mal quedar eliminados. No hemos jugador al máximo contra ningún rival. Tres veces tuvimos graves problemas contra equipos que no están al nivel de clase mundial, eso es un hecho. Hemos sido merecidamente eliminados", esbozó Joshua Kimmich acerca de la derrota alemana a manos de Paraguay en la Copa del Mundo. Cabe destacar que, además, en la fase de grupos golearon 7 a 1 a Curazao, vencieron con lo justo por 2 a 1 a Costa de Marfil y cayeron 2 a 1 a manos de Ecuador.

Joshua Kimmich habló tras la eliminación de Alemania en el Mundial 2026

Cuándo juega Paraguay por los octavos de final del Mundial

El próximo partido del combinado guaraní que dirige Alfaro tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio desde las 18 horas de nuestro país en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El elenco paraguayo se verá las caras contra el ganador de Francia vs. Suecia, cotejo que se disputará este martes 30 de junio a partir de las 18. Si dicho seleccionado sigue adelante, tendrá que medirse con el que triunfe entre Marruecos y Canadá, que jugarán horas antes.

El camino de Paraguay en el Mundial

Fase de grupos:

Estados Unidos 4-1 Paraguay.

Paraguay 1-0 Turquía.

Paraguay 0-0 Australia.

16avos de final: