Ver los partidos de 16vos de final del Mundial 2026 por Fútbol Libre, Xuper TV, Roja Directa o Pelota Libre es ilegal: dónde hacerlo de manera segura

Paraguay eliminó a Alemania en el Mundial 2026, en dieciseisavos de final. (Crédito de foto: Charly Triballeau / AFP)

El Mundial 2026 de la FIFA ha entrado en una etapa emocionante y decisiva con el inicio de los dieciseisavos de final. Tras una intensa fase de grupos en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo estrena esta ronda de eliminación directa con algunas selecciones que ya han clasificado como Paraguay y Brasil.

Cualquier error en estos encuentros significa armar las valijas de regreso a casa. La expectativa entre los aficionados es absoluta, especialmente en nuestro país, ya que la selección de Argentina se medirá en un cruce trascendental contra la sorprendente Cabo Verde buscando avanzar en el cuadro hacia el bicampeonato.

¿Por qué evitar Fútbol Libre, Xuper TV y Roja Directa?

Con la fiebre mundialista en su punto más alto, la tentación de buscar transmisiones rápidas en internet suele multiplicarse. Sin embargo, recurrir a plataformas como Fútbol Libre, Xuper TV o Roja Directa es una pésima opción, ya que se trata de sitios completamente ilegales que retransmiten contenido de forma pirata. El uso de estos portales infringe las leyes internacionales de propiedad intelectual y los derechos exclusivos adquiridos por las emisoras oficiales.

Además de la mala calidad de imagen y los constantes cortes en momentos clave del juego, estas páginas web representan un grave peligro informático. Están plagadas de publicidad engañosa, ventanas emergentes peligrosas y software malicioso que puede infectar dispositivos y robar datos personales, cuentas bancarias o contraseñas.

El Mundial 2026 se juega en Norteamérica.

Canales y plataformas oficiales en Argentina

Para disfrutar de los 16avos de final del Mundial 2026 con buena calidad técnica y de forma totalmente segura, existen opciones legales en Argentina que tienen los derechos de transmisión. En la televisión por cable, la señal de TyC Sports y el canal Telefe emitirán gran parte de los cruces de esta fase, incluyendo las presentaciones en vivo del combinado nacional de Lionel Scaloni. Asimismo, la TV Pública se suma con la emisión de encuentros seleccionados para garantizar el acceso gratuito en todo el territorio nacional.

Por otro lado, la señal satelital DSports, perteneciente a DirecTV, es la única pantalla que cuenta con los derechos de transmisión para la totalidad de los 104 partidos del Mundial, ofreciendo una cobertura integral. Para aquellos que prefieran seguir las acciones mediante plataformas de streaming de forma online, los encuentros se pueden sintonizar de manera segura en sus dispositivos a través de DGO, MiTelefe, TyC Sports Play, Disney+, TV Pública en vivo en YouTube y la plataforma Paramount+.