El motivo por el que Franco Colapinto no pudo ver la victoria de la Selección Argentina ante Jordania: “Profesionales”

El argentino no pudo ver el partido de la "Albiceleste"

La Selección Argentina cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 3-1 sobre Jordania en la noche del sábado, ya con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J. Se trata del partido más tarde que ha disputado el equipo de Lionel Scaloni en esta edición de la Copa del Mundo, un tema que afectó a la agenda de Franco Colapinto en la gira europea.

Con el traslado de la Fórmula 1 al Viejo Continente, el piloto argentino se encuentra en otro huso horario, en especial este fin de semana en Spielberg para el Gran Premio de Austria. De ahí que Franco se haya privado de ver el triunfo de la “Albiceleste” sobre los jordanos, una decisión que no fue sencilla, pero que debió tomar para descansar adecuadamente antes de la carrera en el Red Bull Ring.

Así lo reconoció el pilarense en diálogo con ESPN en la previa al GP de Austria, cuando reveló que sus intenciones iniciales eran acompañar a la Selección a la distancia, pero su preparador físico le dijo que era mejor no hacerlo. “Dormí como un bebé, estaba en el quinto sueño. No me pude levantar. Le digo a Migue: ‘¿Me levanto?’ Y me dice: ‘No, no, tenés que dormir’. ‘Bueno’, le digo, vamos a ser profesionales”, contó “Fran” entre risas.

Y es que el partido comenzó a las 4 de la madrugada en Austria, un horario demasiado tarde para un piloto de F1, que horas más tarde debía iniciar sus preparativos para la carrera. A pesar de esto, Colapinto mostró su interés por los campeones del mundo al despertarse y ver cómo les había ido en el Dallas Stadium: “Me levanté a la mañana a ir al baño y lo primero que hice fue prender el teléfono y ver el resumen”.

Con respecto al presente de la Selección Argentina en la defensa del título, Franco se mostró contento con las tres victorias en la fase de grupos y el buen nivel de Lionel Messi, que lleva seis goles en el certamen. “Obviamente, contento con cómo están jugando, les está yendo muy bien así que feliz. Ojalá que sigamos así y la siga rompiendo Leo”, cerró de cara al inicio de la fase eliminatoria, donde el primer desafío del conjunto albiceleste será Cabo Verde el próximo viernes.

Colapinto no pudo sumar puntos en Austria.

¿Cómo le fue a Colapinto en Austria?

Tras haber clasificado en el decimosexto lugar, Franco Colapinto no tuvo una buena largada este domingo en el GP de Austria, donde un inconveniente en el A526 le hizo perder un par de posiciones. Aun así, el argentino se recuperó en el desarrollo de la carrera y cerró su actuación en el decimoquinto lugar, fuera de la zona de puntos al igual que Pierre Gasly, quien tampoco logró sumar para Alpine.