George Russell ganó el GP de Austria: cómo quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Russell ganó su segunda carrera de la temporada.

La clasificación en el Red Bull Ring estuvo plagada de polémica este sábado por la pole de George Russell, quien marcó su tiempo después del accidente de Max Verstappen que había instaurado las banderas amarillas. Mientras que todos los demás pilotos en pista levantaron el pie del acelerador, el inglés solo disminuyó la velocidad brevemente y luego retomó su ritmo para posicionarse en el primer lugar delante de Charles Leclerc.

Debido a esto, el piloto británico salió de la primera fila este domingo en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, donde hubo una largada bastante limpia por parte de la mayoría, sin incidentes ni rebases importantes. No obstante, durante esa primera vuelta ya se pudo vaticinar una carrera gris para Leclerc, que fue superado por Lewis Hamilton y, a los pocos minutos, por Verstappen, quien sorprendió con la recuperación que tuvo este fin de semana.

El neerlandés había largado quinto, pasó a Andrea Kimi Antonelli y se metió en zona de podio en apenas dos vueltas, sin mencionar que tuvo un interesante duelo con Hamilton por la segunda posición. De hecho, Max tuvo una buena estrategia al largar con neumáticos medios, cuya parada estiró hasta la vuelta 19 para volver a pista con los duros, un plan que fue copiado por Mercedes para usar con Russell, que entró a boxes un giro después.

Hacia la vuelta 25, Carlos Sainz se quedó detenido en la recta, lo que produjo el Virtual Safety Car, que le dio algo de respiro a los neumáticos para estirar el segundo stint. Aun así, el británico comenzó a perder rendimiento y veía aproximarse al tetracampeón del mundo, de manera que tuvo su segunda detención en la vuelta 44, lo que le dejó brevemente el liderato a Verstappen, que esperó de más para cambiar las gomas.

Tal es así que su ingreso se dio recién en la vuelta 50, cuando tanto George como Kimi le habían recortado algunos segundos en el clasificador. Como resultado, el neerlandés cayó al tercer lugar y, aunque recuperó el segundo puesto, no le alcanzó para pasar al Mercedes. De esta manera, Russell obtuvo su segunda victoria de la temporada con un tiempo de 1:26:37.979, seguido por Verstappen (+1.611s) y Antonelli (+1.986s), quien continúa al frente en el campeonato.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Austria

Andrea Kimi Antonelli: 171 puntos. George Russell: 131. Lewis Hamilton: 125. Oscar Piastri: 80. Lando Norris: 79. Charles Leclerc: 79. Max Verstappen: 73. Isack Hadjar: 42. Pierre Gasly: 41. Liam Lawson: 30. Oliver Bearman: 18. Franco Colapinto: 16. Arvid Lindblad: 14. Carlos Sainz: 6. Alex Albon: 5. Esteban Ocon: 3. Gabriel Bortoleto: 2. Fernando Alonso: 1 Nico Hülkenberg: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Lance Stroll: 0.

El británico volvió al segundo lugar de la tabla.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Austria, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Silverstone. Allí se desarrollará el Gran Premio de Gran Bretaña por la novena fecha entre el 3 y 5 de julio bajo el formato sprint.