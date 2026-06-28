Franco Colapinto reveló el problema que tuvo en la largada del Gran Premio de Austria: “Sin potencia”

Colapinto terminó en el decimoquinto lugar en Austria.

La cita en Spielberg estuvo cuesta arriba durante todo el fin de semana para Alpine, que no encontró el ritmo ni la puesta a punto ideal en el Red Bull Ring. De hecho, ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly lograron superar la Q2, con el francés quedando decimoprimero y el pilarense en el decimosexto lugar, aunque con la salvedad de que no llegó a mejorar su tiempo por un error en el último intento.

Por si fuera poco, el piloto argentino no logró repetir algo que había caracterizado su temporada en la Fórmula 1, que era ganar posiciones en la largada. Al contrario, Colapinto se quedó en el inicio del GP de Austria y cayó al decimoctavo lugar en cuestión de segundos debido a una falla en el A526, que perdió potencia apenas unos instantes después de que se apagaron las luces de los semáforos para marcar el comienzo de la carrera.

Inicialmente se pensó que había habido un contacto con Valtteri Bottas, quien abandonó en la segunda vuelta por un sobrecalentamiento en el Cadillac, pero el pilarense se encargó de desmentirlo en diálogo con la prensa. “No me tocó nadie. Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar”, respondió Franco en conversaciones con Juan Fosarolli de ESPN, a quien le recalcó que seguía sin entender qué fue lo que sucedió.

“No sé qué paso, nos quedamos sin boost. Hay que entender el por qué; fue un finde difícil con el motor y la parte eléctrica, que costó más que en otros fines de semana”, agregó el piloto de Alpine. Además, Franco aprovechó para señalar que no se trató de un error propio en la aceleración, ya que se movió en el momento correcto y ganó algunos metros antes de empezar a ser superado por otros pilotos.

“Siempre es nuestro fuerte y siempre largamos bien. Hoy reaccioné bien, tuve unos muy buenos primeros metros y después se quedó parado el auto”, advirtió Colapinto. Por último, el argentino recalcó que fue un día negativo en líneas generales para la escudería francesa, con falta de ritmo y poca adherencia, especialmente en el primer stint con los neumáticos medios.

Es la primera fecha sin puntos para Alpine en 2026.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Tras el decimoquinto lugar en Austria, Franco Colapinto tratará de volver a la zona de puntos el próximo fin de semana con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña, donde no tiene un buen recuerdo con Alpine. El año pasado, el argentino no pudo largar en Silverstone por una falla en el A525 que lo obligó a abandonar antes del inicio de la carrera.