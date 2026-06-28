Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Austria, con un Alpine que no funcionó

La carrera de Colapinto en vivo en el GP de Austria 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto largó 16° en el Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1 y fue por la hazaña de conseguir puntos en el circuito de Spielberg, luego de una clasificación negativa y con un leve despiste incluido. El piloto argentino de 23 años, de Alpine, salió otra vez desde el fondo de la parrilla a diferencia de su compañero Pierre Gasly, quien partió desde la 11° colocación.

El corredor albiceleste tuvo una mala largada, ya que pasó del 16° al 21° lugar tras la primera curva, donde tuvo problemas por un leve choque con el Cadillac del mexicano Sergio "Checo" Pérez. Luego recuperó dos posiciones, aunque a través de la radio le dijo al equipo que el auto no estaba bien y que le faltaba potencia. En la vuelta 22 de las 71 totales, el bonaerense paró por primera vez y colocó neumáticos duros.

Con el transcurrir de los giros, el pilarense se fue acomodando y ganando ritmo en velocidad, aunque ya estaba tan lejos desde el principio que se le hizo casi imposible luchar realmente por el top diez. En la vuelta 48, Colapinto se detuvo por segunda vez en los pits pero casi nada cambió: la irregularidad continuó en el monoplaza rosa y finalmente "Fran" fue 15°. Para colmo, Gasly tampoco pudo sumar y culminó 13°.

Las posiciones finales del Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1

George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Kimi Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren). Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Liam Lawson (Racing Bulls). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Audi). Nico Hülkenberg (Audi). Pierre Gasly (Alpine). Oliver Bearman (Haas). Franco Colapinto (Alpine). Esteban Ocon (Haas). Alexander Albon (Williams). Fernando Alonso (Aston Martin).

* Abandonaron Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz Jr. (Williams), Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) y Valtteri Bottas (Cadillac).

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 5 de julio de 2026 a las 11 horas de Argentina, con el GP de Gran Bretaña en Silverstone (Inglaterra). La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La carrera de Colapinto en vivo en el GP de Austria 2026 de la Fórmula 1.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?