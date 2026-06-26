Colapinto viene de quedar décimo en Barcelona.

Después de una semana sin acción tras la cita en Barcelona, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Austria, que se disputará en el Red Bull Ring. Después de haber quedado en el décimo lugar en el trazado catalán, Franco Colapinto apunta a volver a la zona de puntos en la octava fecha del campeonato, que podría llegar a ser afectada por las altas temperaturas previstas para los próximos días en la ciudad de Spielberg.

Actualmente, Europa se encuentra atravesando una fuerte ola de calor que ha puesto en jaque a la Federación Internacional de Automovilismo, sobre todo ante la posibilidad de que haya condiciones extremas en pista. De acuerdo con el informe meteorológico publicado por GeoSphere, las temperaturas serán muy altas este fin de semana en la ciudad austriaca, a tal punto que se ha emitido una alerta naranja por dicha región.

De ahí que la FIA se encuentre atenta a cómo evolucionan las condiciones climáticas, puesto que podría llegar a activarse el protocolo por temperaturas extremas si llegase a hacer más de 30.5º C. En dicho caso, la máxima entidad del automovilismo no solo lanzará una alerta de precaución, sino que también se evalúa establecer de manera obligatoria el uso de los chalecos refrigerantes, que fueron introducidos en la F1 en la temporada pasada.

Hasta el año pasado, el uso de esta indumentaria quedaba sujeta a la decisión de los pilotos, algunos de los cuales consideraron que era demasiado incómoda para competir, entre ellos Colapinto. Tal es así que durante el GP de Singapur, el piloto argentino había dado su postura sobre el asunto: “Es la decisión de cada piloto si usarlo o no, yo decidí no usarlo. No lo voy a usar”.

De ahí que el hecho de que la FIA considere hacer obligatorio el uso de los chalecos refrigerantes pueda convertirse en un problema para el pilarense, que no estará cómodo con el A526, que también aumentaría de peso por la instalación del equipo de refrigeración. A eso se suma que el Red Bull Ring es uno de los circuitos más cortos del calendario, por lo que la velocidad será clave y el peso extra podría llegar a afectar el rendimiento en pista.

Alpine vaticina el GP de Austria con este posteo.

Horarios del GP de Austria 2026 de F1

Tras el GP de Barcelona, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Red Bull Ring, donde se disputará el Gran Premio de Austria este fin de semana por la octava fecha. A continuación, los días y horarios: