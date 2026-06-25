Colapinto quiere volver a sumar en Austria.

Después de una semana sin acción, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Austria, que representa una nueva oportunidad para que Franco Colapinto sume puntos en el campeonato. En la fecha pasada, el pilarense solamente sumó una unidad en el GP de Barcelona, donde una sanción postcarrera lo hizo pasar de la octava a la décima posición por no respetar los límites de velocidad con bandera amarilla.

Si bien hubo polémica en las redes sociales por la penalización que la FIA le impuso, el piloto argentino no tardó en dejar atrás lo sucedido en Barcelona para centrarse en su objetivo para la visita al Red Bull Ring. Tal es así que Franco rescató lo bueno de la fecha pasada durante la conferencia de prensa en Spielberg, donde remarcó la buena manera en la que Alpine llega a la octava fecha del campeonato.

“Fue positivo para el equipo conseguir otro doblete de puntos en Barcelona la última vez. Hay muy buenas sensaciones en el equipo ahora que estamos bien encaminados en Europa”, comenzó el pilarense. Ahora bien, en cuanto al circuito austriaco, Franco señaló que se trata de un trazado muy entretenido para los pilotos, además de que recordó los buenos resultados que obtuvo en las divisiones inferiores.

“El circuito es muy divertido y tiene un buen flujo. He tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y un podio en mi temporada de debut en Fórmula 3 en 2022”, agregó. No obstante, a pesar de sus antecedentes, Colapinto sabe que ahora se encuentra sobre un A526 que se ha mostrado más efectivo que su antecesor, por lo que se animó a advertir la clave que podría permitirle rescatar un buen resultado este fin de semana.

Y es que el Red Bull Ring es uno de los circuitos más cortos del calendario, por lo que la clasificación será muy reñida el sábado, de manera que el piloto de Alpine se animó a aventurar que la velocidad será la clave de la fecha. “Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo que lo hace sentir implacable y, por eso, el ritmo a una vuelta tiene que ser fuerte porque las diferencias probablemente serán más pequeñas que en la mayoría de los circuitos”, cerró.

Colapinto sumó en cuatro de las siete fechas.

Horarios del GP de Austria 2026 de F1

Tras el GP de Barcelona, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Red Bull Ring, donde se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio por la octava fecha. A continuación, los días y horarios: