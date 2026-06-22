Fórmula 1: Franco Colapinto se subirá nuevamente a un coche histórico de Alpine en un gran evento

Colapinto se subirá nuevamente al Lotus E20.

A fines de abril, Franco Colapinto protagonizó una destacada exhibición en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde giró al volante del legendario Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio y también del Lotus E20, uno de los autos más recordados de la base de Enstone. El espectáculo, sin lugar a dudas, ayudó a que la Fórmula 1 mirara con mayor atención a la Argentina como posible sede, especialmente por la enorme convocatoria de fanáticos que acompañó al piloto.

Incluso dio la impresión de que el argentino regresó a la actividad con energías renovadas, ya que consiguió sus mejores resultados en la máxima categoría en Miami y Montreal. Ahora bien, más allá del impulso emocional que significó correr ante su público en Buenos Aires, Alpine también descubrió en el pilarense a un verdadero protagonista para este tipo de shows, y por eso volverá a tenerlo en escena.

Durante este fin de semana quedó confirmado que Colapinto formará parte de la próxima edición del Festival de la Velocidad de Goodwood, una cita internacional de enorme prestigio en West Sussex, Inglaterra. Entre el 9 y el 12 de julio habrá cuatro jornadas cargadas de actividades y experiencias vinculadas al automovilismo, y en una celebración semejante no podía faltar la presencia de un Fórmula 1.

A este evento, Franco llegará como integrante de la delegación Alpine, aunque su gran momento será la exhibición prevista para el domingo 12 con un monoplaza que ya conoce muy bien. Y es que el argentino volverá a manejar el Lotus E20, el mismo coche que usó en el barrio porteño de Palermo hace unos meses y que cautivó a los fanáticos con el sonido de aquel potente motor V8.

Por supuesto, la escudería francesa llegará con una delegación completa desde el inicio de ese fin de semana, en la que también estará Pierre Gasly. De hecho, el francés se encargará de girar sobre el mencionado coche en la apertura del jueves ante la atenta mirada de Colapinto y los demás pilotos del equipo, tales como Paul Aron (reserva) y los integrantes de la Academia Alpine, Alex Dunne y Nina Gademan.

El Lotus E20 estuvo en Buenos Aires este año.

Horarios del GP de Austria 2026 de F1

Tras el GP de Barcelona, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Red Bull Ring, donde se disputará el Gran Premio de Austria este fin de semana por la octava fecha. A continuación, los días y horarios: