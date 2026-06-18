A lo Boca: el divertido video de Franco Colapinto con Pierre Gasly durante el GP de Barcelona

Colapinto usó a Boca como escudo antimufa.

La semana pasada no solo se dio la disputa de la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1 con el GP de Barcelona, sino que también comenzó la Copa del Mundo 2026, un tema que mantiene atentos tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly. Ambos son dos reconocidos fanáticos del fútbol, con el pilarense con la casaca argentina a flor de piel y el francés que eligió el número 10 para su coche debido a la importancia del dorsal en el fútbol.

De hecho, con motivo del inicio del Mundial 2026, Alpine organizó un juego entre el piloto argentino y el galo a través de un partido de metegol, algo que quedó registrado en las redes sociales de la escudería francesa. A través de su cuenta de Instagram, el equipo de Enstone subió un video que mostró partes del partido que jugaron Colapinto y Gasly, quien incluso tuvo que doblar un papelito para ponerlo debajo de una de las patas del metegol para mejorar el equilibrio.

Entre la necesidad de la hoja doblada y el uso del molinete por parte de Franco, el metegol tuvo condimentos argentinos, aunque Colapinto evitó nombrar a la Selección Argentina y escogió manejar a los jugadores de Boca Juniors. “No, no soy Brasil. Es Boca”, lanzó mientras usaba el equipo de la camiseta amarilla y shorts azules, algo que no pasó desapercibido para su compañero, que le recordó que estaban en pleno Mundial.

“¿Cómo que Boca, amigo? Es una Copa del Mundo”, advirtió Gasly, quien había planteado una nueva final entre Argentina y Francia ante la consulta de la encargada de filmar el video. No obstante, Colapinto no solo no mencionó a la “Albiceleste”, sino que continuó señalando que se trataba del cuadro xeneize. “Es Boca vs. PSG”, recalcó el argentino, que mantuvo silencio ante la pregunta de los semifinalistas y finalistas de la Copa del Mundo.

De hecho, la decisión de “Fran” fue celebrada por sus seguidores, que comentaron el posteo de Alpine felicitando al piloto por no haber quemado a la Selección al ponerla como candidata. Por otra parte, la escudería también agregó un mensaje a modo de broma para acompañar al video: “Si no se dieron cuenta… Franco es un gran fan de Boca”.

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La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Barcelona