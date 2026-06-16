Colapinto quedó décimo en Barcelona.

Después de cada fin de semana de carrera, varios medios especializados en el deporte automotor hacen un análisis de lo acontecido en la Fórmula 1, aunque algunos dan un paso más allá y se disponen a hacer un ranking. Tal es el caso de The Race, un medio británico que históricamente no ha tenido buenas opiniones acerca de aquellos pilotos que no son europeos, tal como sucedió en esta ocasión con Franco Colapinto.

Al igual que en Mónaco, el piloto argentino no pudo meterse en la Q3 en la clasificación, aunque mostró soltura en la largada del GP de Barcelona, donde sí pudo concretar un par de adelantamientos. Ese buen inicio de carrera fue clave para que Colapinto cruce la línea de meta en el octavo lugar, aunque una polémica penalización por no respetar los límites de velocidad durante el Virtual Safety Car lo hizo caer al décimo puesto.

En este contexto, el análisis realizado por Edd Straw colocó al pilarense en el decimocuarto puesto de su ranking de lo que fue la cita en el Circuito de Barcelona-Cataluña, algo que también generó polémica en las redes. Para justificar su decisión, el periodista británico hizo referencia a la sanción que recibió Franco y también hizo una comparación con el rendimiento de Pierre Gasly en el otro Alpine.

“La infracción de la bandera amarilla fue descuidada y costosa. Le faltó un poco de ritmo de carrera en comparación con Gasly”, remarcó Straw como los puntos débiles del argentino en el trazado catalán. Por otra parte, también resaltó dos factores positivos, como su superioridad sobre el francés en la clasificación y su comportamiento como buen compañero de equipo, pero no fue suficiente para mejorar su nota.

“Continuará haciendo el trabajo que Alpine necesita que haga”, fue el veredicto del periodista de The Race, poniéndolo apenas un puesto por encima de Lance Stroll. En cuanto a Gasly la historia fue distinta, ya que Straw lo consideró como el décimo mejor piloto del fin de semana a pesar de que terminó adelante del argentino por una orden del equipo. Por último, el mejor piloto para Straw fue Lewis Hamilton, mientras que curiosamente el peor ha sido Charles Leclerc, el dueño de la otra Ferrari.

El argentino solo sumó un punto tras la sanción.

Ranking del GP de Barcelona, según The Race