Después de cada fin de semana de carrera, varios medios especializados en el deporte automotor hacen un análisis de lo acontecido en la Fórmula 1, aunque algunos dan un paso más allá y se disponen a hacer un ranking. Tal es el caso de The Race, un medio británico que históricamente no ha tenido buenas opiniones acerca de aquellos pilotos que no son europeos, tal como sucedió en esta ocasión con Franco Colapinto.
Al igual que en Mónaco, el piloto argentino no pudo meterse en la Q3 en la clasificación, aunque mostró soltura en la largada del GP de Barcelona, donde sí pudo concretar un par de adelantamientos. Ese buen inicio de carrera fue clave para que Colapinto cruce la línea de meta en el octavo lugar, aunque una polémica penalización por no respetar los límites de velocidad durante el Virtual Safety Car lo hizo caer al décimo puesto.
En este contexto, el análisis realizado por Edd Straw colocó al pilarense en el decimocuarto puesto de su ranking de lo que fue la cita en el Circuito de Barcelona-Cataluña, algo que también generó polémica en las redes. Para justificar su decisión, el periodista británico hizo referencia a la sanción que recibió Franco y también hizo una comparación con el rendimiento de Pierre Gasly en el otro Alpine.
“La infracción de la bandera amarilla fue descuidada y costosa. Le faltó un poco de ritmo de carrera en comparación con Gasly”, remarcó Straw como los puntos débiles del argentino en el trazado catalán. Por otra parte, también resaltó dos factores positivos, como su superioridad sobre el francés en la clasificación y su comportamiento como buen compañero de equipo, pero no fue suficiente para mejorar su nota.
“Continuará haciendo el trabajo que Alpine necesita que haga”, fue el veredicto del periodista de The Race, poniéndolo apenas un puesto por encima de Lance Stroll. En cuanto a Gasly la historia fue distinta, ya que Straw lo consideró como el décimo mejor piloto del fin de semana a pesar de que terminó adelante del argentino por una orden del equipo. Por último, el mejor piloto para Straw fue Lewis Hamilton, mientras que curiosamente el peor ha sido Charles Leclerc, el dueño de la otra Ferrari.
Ranking del GP de Barcelona, según The Race
- Lewis Hamilton: “Está rindiendo a un nivel cercano a su mejor forma”.
- Lando Norris: “Está rindiendo a un nivel cercano a su mejor forma”.
- Max Verstappen: “Superó ligeramente las expectativas en el cuarto mejor coche”.
- Andrea Kimi Antonelli: “Irregular pero bueno en general; decepcionante en la clasificación, excelente en la carrera”.
- George Russell: “Irregular pero bueno en general; decepcionante en la clasificación, excelente en la carrera”.
- Nico Hülkenberg: “Solo una extraña mala suerte le impidió sumar puntos, algo que merecía”.
- Oliver Bearman: “Solo una extraña mala suerte le impidió sumar puntos, algo que merecía”.
- Carlos Sainz: “Sacó el máximo provecho del noveno mejor coche”.
- Arvid Lindblad: “Buen rendimiento subyacente, pero enmascarado por el problema del segundo trimestre”.
- Pierre Gasly: “Necesitaron un poco de suerte, pero lograron un resultado improbable”
- Liam Lawson: “Un buen fin de semana, con una actuación bien ejecutada”.
- Oscar Piastri: “Buen trabajo, pero un paso por detrás de Norris”.
- Isack Hadjar: “Un comienzo terrible echó por tierra el buen trabajo realizado durante el fin de semana”.
- Franco Colapinto: “Continuará haciendo el trabajo que Alpine necesita que haga”.
- Lance Stroll: “Poner fin a su racha de derrotas en la clasificación contra Alonso fue una pequeña victoria”.
- Sergio Pérez: “Otro fin de semana decente para Cadillac como buque insignia”.
- Valtteri Bottas: “Las circunstancias han obstaculizado las señales de mejora”.
- Esteban Ocon: “Todavía no está en sintonía con el coche y está muy lejos de su mejor nivel”.
- Gabriel Bortoleto: “Estuvo a la sombra de Hulkenberg durante todo el fin de semana”.
- Alex Albon: “Nunca encontró el agarre necesario para igualar lo que su compañero de equipo podía hacer con el limitado Williams”.
- Fernando Alonso: “Nunca encontró el agarre necesario para igualar lo que su compañero de equipo podía hacer con el limitado Williams”.
- Charles Leclerc: “La derivación de calificación evitable fue un error grave”.