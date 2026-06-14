Fórmula 1: las tres sequías que cortó la victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona

Hamilton volvió a ganr después de casi dos años.

Desde el inicio de la nueva era de la Fórmula 1, Mercedes se había mostrado como el equipo dominante, tanto por la potencia de su motor como por la construcción de su chasis, que se había quedado con todas las fechas hasta el momento. Tal es así que George Russell había ganado en Australia en la apertura del campeonato, mientras que el resto de las carreras habían quedado para Andrea Kimi Antonelli.

Sin embargo, la historia fue distinta este fin de semana, puesto que Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Barcelona, lo que representa su primera victoria desde que se sumó a Ferrari a inicios de la temporada pasada. Para el británico, esto no solo significó su primer gran logro con la escudería italiana, sino también el final de una sequía que lo había marginado de lo más alto del podio por más de un año.

Y es que el siete veces campeón había ganado por última vez cuando todavía era piloto de Mercedes en el GP de Bélgica 2024, ocasión en la que recuperó tres lugares en relación con su posición en la grilla. Desde aquella cita en Spa-Francorchamps, disputada a finales de julio, habían pasado 23 meses, lo que convierte su espera en una de las más grandes que tuvo en la F1, siendo la otra entre 2022 y 2024, con más de dos años sin triunfos.

Ahora bien, Hamilton no había sido el único con una sequía atroz, ya que Ferrari también llevaba tiempo sin escuchar el himno italiano por una victoria propia. El equipo de Maranello también había conseguido su última alegría en 2024 cuando Carlos Sainz ganó el GP de México, carrera en la que fue acompañado en el podio por Lando Norris y Charles Leclerc, quien este domingo no pudo finalizar la carrera por una falla en el SF-26.

Por otro lado, la última victoria del “Cavallino Rampante” en el Circuito de Barcelona-Cataluña había sido en el GP de España 2013 de la mano de Fernando Alonso, quien se impuso con su F138 sobre Kimi Räikkönen y su compañero Felipe Massa. Por lo tanto, también es el fin de 13 años de sequía para la escudería italiana en el trazado catalán, que no seguirá en la F1 en 2027 después de ser completamente reemplazado por Madrid.

Ferrari se consolida en el segundo lugar de la tabla.

¿Cuándo es la próxima carrera?

Después de la seguidilla de Mónaco y Barcelona, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la octava fecha del campeonato, que se desarrollará en el Red Bull Ring. En dicho circuito se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint