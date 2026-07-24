La justicia citó a Bullrich para declarar en una causa contra un asesor de Villarruel

El martes, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich buscaron bajarle el tono a su entredicho de la semana anterior, que tuvo como efecto lateral una denuncia contra un colaborador de la vicepresidenta. Sin embargo, esto escaló, al punto que la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) será citada por la causa por presuntas amenazas que involucra al asesor de la titular del Senado, Mario "Pato" Russo.

Fuentes cercanas a la jefa de la bancada oficialista confirmaron a El Destape que el juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a Bullrich para que declare en la causa contra Russo por presuntas amenazas a Cristian Larsen, asesor de la ex ministra de seguridad.

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De todos modos, aclararon que no está definido el día en la que la titular del bloque de LLA. "Patricia está analizando si va a declarar en forma presencial", señalaron. Por su parte, fuentes cercanas a Russo aclararon que el asesor de Villarruel "no fue notificado".

Larsen es un dirigente de Bullrich y arribó a LLA junto a ella, al igual que varios dirigentes del PRO. El extinto Juntos por el Cambio lo había promovido en 2021 como director por la minoría en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA). Luego pasó a ser presidente de la Administración de Parques Nacionales, cargo al que renunció en mayo del año pasado. Actualmente, el santiagueño se desempeña como prosecretario parlamentario del bloque oficialista en el Senado.

El episodio de presuntas amenazas se dio en la previa a la última sesión del Senado, en la que Villarruel y Bullrich mantuvieron una dura discusión por Whatsapp que rompió la relación que se mantenía en los carriles institucionales. Desde el entorno de la Vice acusan a la ex ministra de difundir los chats.

Luego de la sesión del jueves, trascendió que la jefa de la bancada de LLA estaba enojada con Russo, ex asesor del presidente Javier Milei, en los tiempos de la campaña de 2021, en las que obtendría la banca de diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Su salida antecedió la purga del espacio que iniciaría la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con otros fundadores del proyecto mileista, como el ex concejal Carlos Maslatón, el ex legislador porteño Ramiro Marra o el diputado nacional Oscar Zago.

Los trascendidos periodisticos dieron cuenta de que la Vice no quería que se realice la sesión del jueves pasado. “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, le espetó Villarruel a Bullrich, que le acotó su descontento con el temario proveniente de la Casa Rosada. “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

La discusión escaló al punto que Bullrich le sugeriría algo que publicaría, sin nombrarla, más tarde en su cuenta de X.“¡Si no te gusta renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”. Luego, la Vice le endilgaría a la jefa del bloque de LLA ser “obsecuente”, para luego mandarla a “chuparle las medias a Karina (Milei)".