Mientras el gobierno de Javier Milei realizó una nueva devaluación tras la quita parcial del cepo al dólar y avanzó en un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la vicepresidenta Victoria Villarruel se encargó de hacer cambios de nombres en el organigrama del Senado. La titular de la Cámara mantiene, además, contactos con un consultor que formó parte del embrión de La Libertad Avanza (LLA), pero que hoy es rechazado por los dirigentes de paladar negro del Presidente.

Villarruel había iniciado una reconfiguración de las potestades de la Secretaría Administrativa, en una medida preventiva ante un recorte de su influencia en los cargos administrativos. La Vice se cuidaba de la elección de autoridades de la Cámara, que no pudo celebrarse por falta de quórum, promovido por el interbloque de Unión por la Patria y Por Santa Cruz.

En la única sesión que el Senado llevó adelante en 2025, la Cámara alta le aprobó la renuncia a María Laura Izzo como Secretaria Administrativa. Villarruel tenía para ocupar ese puesto a Emilio Viramonte, cónsul honorario de Dinamarca y Suecia en la provincia de Córdoba.

Pero la Vice también hizo otro cambio de fichas en el organigrama de la Cámara alta. Gonzalo Izurieta fue reemplazado por Alejandra Figini en la dirección de Recursos Humanos. Lo mismo sucedió con Federico Pávito que dejó su lugar en la dirección de Publicaciones para que ese cargo sea ocupado por Griselda García Ortíz.

"Se los trasladaron a otras áreas, van a pasar a desarrollar otras tareas", explicaron a El Destape desde el entorno de Villarruel. Ante la consulta del por qué de los cambios, explicaron: "La idea es ampliar el equipo".

Hace casi seis meses, Izurieta y García Ortíz se habían sentado con los gremios legislativos de la Cámara alta, quienes buscaban dar marcha atrás con una serie de despidos de trabajadores en el Senado. En esos días de octubre, se rumoreaba que Izzo había presentado su renuncia en rechazo a estas decisiones.

Quién es la nueva "voz de consulta" de Villarruel

Villarruel hace unos meses que optó por ser respaldada por personas de su confianza, frente al hostigamiento de Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los dirigentes de paladar negro que responden a los hermanos presidenciales.

Fue en ese contexto, que la Vice fue atrás en la linea de tiempo del experimento mileista y se contactó con uno de los creadores de Milei como producto político: el consultor Mario "Pato" Russo.

Desde las inmediaciones de Russo no afirmaron, pero tampoco precisaron a El Destape si hay una asesoría o cuál es el tipo de vínculo con la Vice. Sin embargo, fuentes del entorno de Villarruel no descartaron la conexión. "No es una asesoría. Es una voz de consulta", explicaron.

El consultor Mario Russo

El diálogo no tendría nada de extraño, salvo que fue señalado como un "enemigo" de LLA. "Fue expulsado de LLA por mala conducta en los inicios, yo lo denuncié penalmente por agresiones", había denunciado meses atrás a través de Twitter la diputada nacional Lilia Lemoine, que se mueve con el aval de Karina Milei para hostigar vía redes a Villarruel.

Previo a haber trabajado en la campaña 2021, en la que Milei y Villarruel ingresaron al Congreso, se había desempeñado como consultor para el ex diputado Francisco De Narváez y el ex intendente de Bahia Blanca Héctor Gay y del actual Federico Susbielles, antes de llegar a la jefatura comunal.

Según consta en el libro El Loco, del periodista Juan Luis González, a Russo se le atribuye haber importado el término "casta" del Movimiento Cinco Estrellas de Italia. También se le reconoce haber insistido en apelar al votante de 18 a 26 años, que le iba a defender el voto en 2023.

Pero además, al consultor se le reconoce el crédito de haber colocado a Villarruel como ladera de Milei en la sorpresiva campaña electoral de 2021. Siempre según el texto de González, la hoy Vice personificaba a una "novia de Recoleta" que podía "captar un voto más conservador".

Mucho antes de las purgas de Karina Milei, que marginó a otros hacedores del camino hasta la Casa Rosada como el ex concejal Carlos Maslatón, los legisladores porteños Eugenio Casielles, Ramiro Marra y el ex armador Carlos Kikuchi, Russo abandonó LLA tras la campaña 2021. El consultor creía que ese votante de 18 a 26 se encontraba en el Partido Libertario. Este sello, de hecho, hoy enfrenta a los candidatos de LLA en las elecciones por la Legislatura porteña.

Versiones periodisticas - y la acusación vía Twitter de Lemoine- sostuvieron que Russo trabajaría con el ex secretario de comercio interior Guillermo Moreno, lo que pondría a Villlarruel en contacto con un dirigente que lidera una alternativa de un peronismo de derecha; un cuadrante ideológico político con el que la Vice se esforzó por sintonizar. Sin embargo, voces que pueden hablar en nombre del consultor desmintieron categoricamente a este medio estar cumpliendo tareas con el líder de Compromiso y Valores.