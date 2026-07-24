Operaron de urgencia al gobernador Osvaldo Jaldo por un malestar en el pecho

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue internado y operado en el Hospital Italiano este jueves, tras sufrir una molestia en el pecho por la que fue trasladado de urgencia. Se le diagnosticó una complicación en una arteria coronaria y resolvieron colocarle un stent. El funcionario se encontraba en Buenos Aires para mantener una serie audiencias en Casa Rosada y reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según el parte médico oficial, el mandatario provincial "evoluciona favorablemente" y permanecerá internado bajo monitoreo durante las próximas horas.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando Jaldo se encontraba en la Capital Federal para mantener reuniones con funcionarios del Gobierno nacional. De acuerdo con el comunicado difundido por la Provincia de Tucumán, el gobernador presentó "un cuadro de dolor precordial intenso" acompañado de "sudoración", síntomas que motivaron una rápida consulta médica y la suspensión inmediata de la agenda prevista. La evaluación clínica derivó en una intervención cardiovascular luego de que los especialistas detectaran indicios compatibles con "una angina inestable", una condición que compromete el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco y que requiere atención inmediata para evitar complicaciones mayores.

El equipo médico del Hospital Italiano decidió realizar una cinecoronariografía, un estudio que permite observar el estado de las arterias coronarias mediante la utilización de un medio de contraste y rayos X. Durante el procedimiento confirmaron la presencia de una estenosis, es decir, un "estrechamiento significativo" en una rama de la arteria coronaria derecha. Fue operado de urgencia y se le colocó un stent, un pequeño dispositivo metálico en forma de malla que se expande dentro de la arteria afectada para mantenerla abierta y restablecer el flujo normal de sangre hacia el corazón.

La evolución post operatoria y las chances del alta médica rápida

De acuerdo al parte emitido por la Dirección Médica del Hospital Italiano, el procedimiento fue exitoso y el gobernador tucumano "presenta una buena recuperación postoperatoria". Además, los médicos señalaron que continuará internado durante las próximas horas para realizar los controles finales y monitorear su evolución clínica antes de definir una eventual alta médica.

Desde el Gobierno de Tucumán también difundieron un comunicado para llevar tranquilidad sobre el estado de salud del mandatario. Detallaron que el episodio fue atendido con "rapidez" y que "se recupera satisfactoriamente" de la operación.

Jaldo había viajado a Buenos Aires para desarrollar una agenda institucional que incluía reuniones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios nacionales. Sin embargo, el episodio cardíaco obligó a cancelar esos encuentros y priorizar la atención médica. Todavía no hay confirmación oficial sobre si Jaldo retomará su agenda una vez esté de alta o si volverá a su provincia para continuar el post operatorio.