Dónde queda Pujato, el pueblo de Lionel Scaloni: mapa y cantidad de habitantes

Pujato, el pueblo de Lionel Scaloni en Santa Fe.

El regreso de Lionel Scaloni a la Argentina después del Mundial 2026 volvió a poner el foco sobre Pujato, la localidad santafesina que lo vio crecer y donde mantiene un fuerte vínculo con sus raíces. Como ya había ocurrido luego de la consagración en Qatar 2022, el entrenador de la Selección eligió la tranquilidad del interior para alejarse de la exposición pública.

Ubicado a unos 40 kilómetros de Rosario, sobre la Ruta Nacional 33, Pujato es un pueblo de poco más de 4.000 habitantes que conserva el ritmo pausado de las pequeñas localidades argentinas. Casas bajas, bicicletas en las calles y una fuerte identidad comunitaria forman parte de un paisaje que, desde los éxitos de la Scaloneta, también se convirtió en destino de turistas y fanáticos del fútbol.

Dónde queda Pujato y cuántos habitantes tiene

Pujato está ubicado en el departamento San Lorenzo, al sur de la provincia de Santa Fe, a unos 40 kilómetros de Rosario. Su cercanía con la Ruta Nacional 33 fue determinante para el desarrollo económico de la localidad y la convirtió en un punto estratégico para la producción agropecuaria y el transporte de cargas.

Con una población que supera levemente los 4.000 habitantes, el pueblo mantiene el espíritu característico del interior santafesino. Allí la vida gira alrededor de la plaza, los clubes, la escuela y las tradiciones locales, un escenario muy distinto al de los grandes centros urbanos.

Desde que Scaloni condujo a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y luego volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, el nombre de Pujato comenzó a aparecer con frecuencia en el mapa turístico del país.

La historia de Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni

Los orígenes de la localidad se remontan a 1879, cuando Julián de Bustinza fundó la Colonia Clodomira en homenaje a su esposa, Clodomira Larrechea. Décadas después, el crecimiento del ferrocarril cambió para siempre la historia del lugar.

La estación ferroviaria recibió el nombre de Pujato en reconocimiento a Cándido Pujato, dirigente santafesino que impulsó el desarrollo del ramal entre Casilda y Rosario. Si bien durante años coexistieron ambas denominaciones, recién hacia la década de 1970 el nombre Pujato quedó oficializado para toda la localidad.

La inmigración italiana también dejó una profunda huella en la identidad del pueblo. Sus habitantes impulsaron el desarrollo de la agricultura y la ganadería, actividades que durante décadas fueron el motor económico de la región.

Con el tiempo, el transporte automotor adquirió un protagonismo inesperado. En 1972, el Gobierno de Santa Fe declaró a Pujato Capital Provincial del Transporte Automotor de Cargas, un reconocimiento que refleja la importancia que alcanzó la actividad camionera en la economía local. Esa tradición continúa vigente con la Fiesta Provincial del Transporte, que desde 2016 se realiza en el histórico predio ferroviario.

Qué visitar en Pujato, el pueblo que hoy atrae a fanáticos de la Scaloneta

Desde la consagración de la Selección en Qatar 2022, Pujato comenzó a recibir visitantes de distintos puntos del país que buscan conocer el lugar donde nació el entrenador campeón del mundo.

Entre los principales atractivos aparecen la Plaza San Martín, corazón de la vida social del pueblo; la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, una de las construcciones más representativas de la localidad; y los murales dedicados a Lionel Scaloni, convertidos en parada obligada para quienes recorren el circuito turístico.

También funciona un Museo del Fútbol, donde se repasa la carrera del entrenador y la historia deportiva de la región, mientras que el antiguo sector ferroviario permite reconstruir el origen y la evolución de la comunidad.

Pujato, el pueblo de Lionel Scaloni en Santa Fe.

Pujato incluso guarda una curiosa conexión con la literatura argentina: suele vincularse con Honorio Bustos Domecq, el escritor ficticio creado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares para firmar sus célebres relatos policiales.