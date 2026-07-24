Jorge Luis Borges tendrá un documental de más de cinco horas: cuándo y dónde se estrena

El Festival de Venecia proyectará un documental monumental sobre Borges.

La figura de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, será el eje de un ambicioso documental de más de cinco horas de duración, dirigido por Mariano Llinás, que repasará su vida, su obra y el legado que continúa ejerciendo a cuatro décadas de su muerte.

La presentación será en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre y tendrá su estreno mundial fuera de competencia en el segmento No Ficción. El largometraje, titulado Biografía de Jorge Luis Borges, propone un recorrido exhaustivo por la trayectoria del autor de Ficciones y El Aleph, desde su infancia en Buenos Aires y sus primeros pasos en la literatura hasta su consagración internacional, a través de material de archivo, entrevistas, registros audiovisuales y el análisis de especialistas en su obra.

El documental buscará ofrecer una mirada integral sobre Borges, abordando tanto su producción literaria como sus intereses filosóficos, su relación con el lenguaje, el tiempo, los laberintos y otros temas que marcaron su universo creativo. También reconstruirá episodios clave de su vida personal y pública, así como el impacto que tuvo en generaciones de escritores y lectores de todo el mundo.

Con una duración superior a las cinco horas, el proyecto se perfila como uno de los trabajos audiovisuales más completos dedicados al escritor argentino y se suma a las actividades que recuerdan los 40 años de su fallecimiento, ocurrido el 14 de junio de 1986 en Ginebra.

El poema de Borges que se hizo famoso por la película El Partido

El furor por la película El Partido, documental de los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco sobre el mítico Argentina - Inglaterra, del Mundial 1986, en plena épica mundialista convirtió al escritor Jorge Luis Borges en un protagonista impensado del debate en las redes sociales. La expectativa por el nuevo cruce deportivo entre países y el éxito del filme hicieron que reflotase el poema en prosa Juan López y John Ward, un conmovedor escrito sobre la Guerra de Malvinas.

Juan López y John Ward fue publicado en el libro Los conjurados (1985), donde Jorge Luis Borges reflexiona sobre Malvinas. El escritor fue muy crítico de la Guerra -en más de una ocasión la describió como una pelea absurda, usando la comparación: "dos calvos peleándose por un peine"- y en este poema narra la historia de dos jóvenes con intereses en común, pero en trincheras enemigas.