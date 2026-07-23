Altos diplomáticos se reúnen en un foro sobre seguridad en el sudeste asiático

Los líderes y delegados asisten a la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Cumbre de Asia Oriental, que forma parte de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Manila

Altos ​diplomáticos de Asia, Europa y América del Norte se reunieron el jueves en Manila con motivo del Foro Regional de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), centrado en la seguridad, donde ‌se esperaba que los ministros hicieran un ‌llamamiento a una solución pacífica tras la reanudación y la intensificación de las hostilidades en Oriente Medio.

La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz podrían acaparar los debates en la sesión plenaria, a la que asistirán el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y altos cargos de China, Australia, India, Japón, Reino Unido y otros países.

La guerra ha sido un tema clave en la reunión organizada ​por la ASEAN, integrada por ⁠11 miembros, una región con un producto interior bruto combinado de unos 3,8 billones de dólares que ‌depende en gran medida del petróleo de Oriente Medio y que se ve especialmente ⁠expuesta a las repercusiones de la crisis, las cuales han ⁠avivado la inflación en todo el mundo.

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"El mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencias y transformación", dijo la viceministra de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, en su discurso de apertura de un foro celebrado ⁠el jueves entre la ASEAN, Japón, Corea del Sur y China.

"La situación en Oriente Medio ​se ha extendido a las cadenas de suministro de energía y alimentos, y ‌la seguridad y la resiliencia se han visto afectadas. (...) ‌La necesidad de mantener la paz y la estabilidad se ha vuelto más urgente", añadió.

Han pasado ⁠12 días desde que se rompiera el alto el fuego en Oriente Medio, y el ejército estadounidense lanzó ataques por duodécima noche consecutiva el jueves. Los hutíes, alineados con Irán, también reivindicaron ataques contra dos petroleros sauditas como parte de un bloqueo que corre el riesgo de crear un segundo cuello de botella para el ​suministro mundial de ‌petróleo en el mar Rojo, junto al estrecho de Ormuz.

Rubio dijo el miércoles que Estados Unidos deseaba una solución diplomática, pero que Teherán no estaba colaborando.

"El problema que tenemos ahora mismo es que no se toman en serio las negociaciones", dijo ante los ministros de la ASEAN.

RUBIO MANTENDRÁ CONVERSACIONES CON LAVROV

Rubio tenía previsto reunirse el jueves con el ministro ruso Lavrov y ⁠dijo que abordaría la guerra de Ucrania, y añadió que Washington aspiraba a desempeñar un papel constructivo para ponerle fin.

Otro tema central de las conversaciones en Manila ha sido el mar de China Meridional y la tensión de larga data entre Pekín y Filipinas, aliada de Estados Unidos, a la que Washington está obligado por tratado a defender en caso de un ataque contra sus buques.

La guardia costera china, desplegada ampliamente desde hace años y en gran número lejos de su territorio continental, se vio envuelta el lunes en un breve altercado con personal de la Armada ‌filipina cerca de un arrecife en disputa situado en la zona económica exclusiva de Manila, lo que llevó a ambos países a convocar a sus respectivos embajadores.

Pekín reclama la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional mediante una línea trazada en sus mapas que se adentra en partes de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Brunéi, Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. China no reconoce un laudo arbitral de 2016 que dictaminó que dichas ‌reivindicaciones carecían de fundamento en el derecho internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en una reunión celebrada el miércoles con sus homólogos de la ASEAN, describió el mar de China Meridional como "nuestro hogar común" y dijo que ‌la cooperación y la ⁠amistad deben ser la tónica dominante.

Los países de la región deberían "resistirse a la incitación de fuerzas extranjeras, oponerse a que determinados países utilicen el mar para crear problemas y ​asumir con firmeza el liderazgo para mantener la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional", dijo, según un comunicado oficial.

Con información de Reuters