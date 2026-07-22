Emboscada en Montevideo: balearon a hinchas de Tigre tras el triunfo ante Nacional

El micro baleado en Uruguay. Foto: @garcialuciano27.

Lo que debía ser una jornada de festejo para Tigre en el territorio uruguayo terminó convirtiéndose en una pesadilla de violencia y desesperación. Tras una contundente victoria por 3 a 0 frente a Nacional de Montevideo, en el marco del partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, los micros que trasladaban a la parcialidad argentina fueron atacados a balazos en plena huida de la capital uruguaya. El incidente, ocurrido en la madrugada de hoy, dejó como saldo una persona herida de arma de fuego y múltiples lesionados por la rotura de los cristales.

El violento episodio tuvo lugar cuando la caravana de ómnibus abandonaba las inmediaciones del estadio Gran Parque Central con destino a Colonia, desde donde los simpatizantes planeaban emprender el regreso a la Argentina. Según los reportes policiales, el ataque se produjo específicamente en la intersección de la Ruta 1 y Camino Cibils. En ese punto, dos hombres que circulaban en una motocicleta interceptaron la columna de vehículos y abrieron fuego de manera indiscriminada contra al menos dos de las unidades que transportaban a los hinchas del "Matador".

Denuncias por la ausencia de custodia policial en la ruta

El vehículo que encabezaba la caravana fue el que recibió el mayor impacto, contabilizándose aproximadamente diez disparos que atravesaron los vidrios laterales, desatando escenas de pánico absoluto entre los pasajeros que buscaban refugiarse en el piso del micro. La gravedad del hecho escaló rápidamente no solo por la violencia del ataque, sino por las serias acusaciones de los hinchas contra el operativo de seguridad uruguayo. Diversos testigos coincidieron en que la escolta policial los abandonó en un tramo crítico del trayecto, dejándolos vulnerables ante cualquier agresión externa.

El micro baleado en Uruguay. Foto: @garcialuciano27.

“Los liberaron al salir del estadio y quedaron a merced”, relataron con indignación algunos de los pasajeros que vivieron el ataque desde adentro, cuestionando por qué la custodia no acompañó a la caravana hasta una zona segura fuera de los límites conflictivos de la ciudad. Esta presunta "zona liberada" es ahora uno de los puntos centrales del reclamo de los dirigentes y simpatizantes argentinos, quienes exigen explicaciones a las autoridades de Montevideo por la falta de garantías tras el encuentro deportivo.

En cuanto a las víctimas, se confirmó que un joven sufrió una herida de bala y debió ser trasladado de urgencia al Hospital del Cerro, donde permanece internado, aunque los partes médicos indican que se encuentra fuera de peligro. Otros hinchas sufrieron cortes y heridas menores producto de la lluvia de astillas de vidrio que se generó tras los impactos, recibiendo asistencia médica en el lugar por parte de los servicios de emergencia.

La principal hipótesis de la Policía uruguaya apunta a que los agresores serían integrantes de la barra brava de Nacional, quienes habrían planificado la emboscada como una suerte de "venganza" tras la dura derrota sufrida por su equipo en el campo de juego. Mientras los sospechosos son intensamente buscados, las imágenes del interior de los micros, con manchas de sangre y agujeros de bala en los asientos, se viralizaron en redes sociales, exponiendo una vez más la cara más oscura del fútbol sudamericano antes de la revancha que se disputará la próxima semana en Victoria.