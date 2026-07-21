Productores españoles denuncian que el acuerdo UE-Mercosur desplomó los precios de la carne vacuna

Las consecuencias comerciales de la puesta en marcha del histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur comenzaron a generar fuertes turbulencias en el sector agropecuario europeo. La organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España denunció que la producción de carne vacuna se está viendo severamente perjudicada por el tratado internacional, experimentando bajas generalizadas en las cotizaciones de los principales mercados ganaderos desde finales del mes de abril.

A través de un comunicado oficial, la entidad agraria, que ya venía advirtiendo sobre los impactos negativos de la apertura comercial, identificó al sector de la carne como uno de los eslabones más castigados del mapa ganadero. Los relevamientos arrojaron que en comparación con la última semana de abril, previa al inicio de la aplicación provisional del acuerdo el pasado 1 de mayo de 2026, las caídas acumuladas en los precios alcanzan cerca del 6% en las terneras y trepan hasta un 13% en las categorías de machos y añojos dentro de los recintos de subasta.

Los cuestionamientos apuntaron directamente al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. "El ministro Cuerpo dijo que se iba a importar solo lo equivalente a una chuleta por persona, pero no contó con que esa chuleta iba a mover los precios y va a crear un efecto psicológico, o de especulación en las lonjas. Nosotros lo advertimos. Al final la chuleta de Cuerpo nos va a costar cara y, encima, mala", criticaron desde Unión de Uniones.

Desde la organización cargaron las tintas contra las autoridades del gobierno español y de la Comisión Europea por haber avanzado con la aplicación del texto sin esperar la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia Europeo sobre el articulado del tratado. Según explicaron los productores, desde los países del bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— se exportan prioritariamente los cortes de mayor valor comercial hacia el continente europeo. Esta dinámica genera una sobreoferta puntual de cortes de alta gama que termina presionando fuertemente a la baja la escala general de precios de todo el ganado vacuno local.

Para finalizar, Unión de Uniones insistió en que los datos consolidados de la propia Comisión Europea confirman que las importaciones de carne vacuna hacia el club comunitario están siendo considerablemente superiores durante este 2026 en comparación con ejercicios anteriores. En ese sentido, remarcaron que el solo hecho de que la aplicación provisional del acuerdo ya haya provocado este repliegue en las cotizaciones representa un motivo de extrema preocupación para la sustentabilidad de los campos europeos.

Con información de EuropaPress.