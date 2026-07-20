Al menos cinco muertos tras ataque de Ucrania a Rusia con "más de 400 drones"

Un ataque ucraniano masivo contra Moscú, dejó cinco muertos y más de 20 heridos, según notificaron autoridades de Rusia. En lo que representa una de las ofensivas aéreas más intensas desde el inicio de las hostilidades, el gobierno ruso denunció el lanzamiento de "más de 400 drones" por parte de Ucrania desde la tarde del domingo.

En la región de Briansk, también fronteriza con Ucrania, se notificó la muerte de un bombero que fue enviado a extinguir un incendio provocado por un ataque de drones contra dicho territorio. El gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk, cifró en un total de 13 heridos. El gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, comunicó la muerte de un joven de 20 años y otros siete heridos. Además, las autoridades de la misma región informaron de la muerte de un hombre de 39 años y de otra mujer herida. También se registraron unos 10 heridos en la región de Moscú, donde fueron atacadas varias instalaciones industriales y edificios residenciales, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad capital. "Según información preliminar, debido a los ataques con drones contra la región de Moscú resultaron heridas 10 personas, incluido un menor de edad", afirmó el gobernador de la región, Andréi Vorobiov, en Telegram.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, detalló a través de sus redes sociales el alcance de la incursión enemiga y precisó que "entre las 20.30 y las 5.00 horas (hora local) se detectó el vuelo de más de 400 drones enemigos hacia la región de Moscú". El jefe comunal llevó tranquilidad a la población al asegurar de forma textual que "la mayoría de ellos fueron neutralizados por los sistemas de defensa antiaérea a distancias lejanas, mientras que 85 fueron destruidos cuando se aproximaban a Moscú". Y precisó: "Entre las 20.30 y las 5.00 horas se detectó el vuelo de más de 400 drones enemigos hacia la región de Moscú. La mayoría fueron neutralizados a distancias lejanas, mientras que 85 fueron destruidos cuando se aproximaban".

Por su parte, el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, actualizó el parte médico de la jornada y apuntó que hasta el momento se han confirmado diez heridos, entre ellos una niña de once años y tres ciudadanos chinos. Respecto a las víctimas de origen asiático, el funcionario aclaró que los tres pacientes han sido ingresados en un hospital de Domodedovo, aunque no se brindaron mayores detalles sobre la gravedad de su estado de salud. Ante este escenario, la Embajada de China en Rusia manifestó que está al tanto de la situación y que ya trabaja para esclarecer el estado de sus ciudadanos, según reportó de manera oficial la agencia de noticias Xinhua.

En paralelo al asedio sobre la capital, el Ministerio de Defensa ruso señaló por su parte que entre la noche del domingo y la madrugada del lunes han sido interceptados 381 drones en varias regiones del país. De acuerdo con el reporte oficial del Kremlin, el blindaje contra las aeronaves no tripuladas incluyó operaciones sobre la propia región moscovita, así como coberturas de emergencia sobre las aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, territorio anexionado por Rusia en 2014 mediante un paso político que aún hoy sigue sin ser reconocido por la comunidad internacional.

Con información de la Agencia Deutsche Welle y EuropaPress.