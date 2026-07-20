El capo mexicano de la droga Ismael "El Mayo" Zambada, condenado en EEUU a cadena perpetua

FOTO DE ARCHIVO: Avión utilizado para trasladar a líderes de cárteles a la custodia del FBI en exhibición en Nuevo México.

Por Luc ​Cohen

NUEVA YORK, 20 jul (Reuters) - El capo mexicano de la droga ‌Ismael "El Mayo" Zambada ‌fue condenado el lunes a cadena perpetua en Estados Unidos, tras un acuerdo con la fiscalía alcanzado el año pasado en el que admitió haber traficado con ​millones de ⁠kilos de cocaína durante décadas ‌como líder del violento ⁠Cártel de Sinaloa.

El juez ⁠federal de distrito Brian Cogan dictó la sentencia en una audiencia celebrada ⁠en el tribunal federal de ​Brooklyn.

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Zambada es uno de ‌los narcotraficantes mexicanos ‌más destacados en ser condenado por ⁠un tribunal estadounidense desde que su compañero en el cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, ​fue condenado ‌a cadena perpetua en 2019.

Zambada, de 76 años, aceptó declararse culpable en agosto de 2025 de cargos que incluían ⁠conspiración para cometer extorsión y participación en una organización criminal continuada, después de que el Departamento de Justicia anunció que no solicitaría la pena de muerte. Los cargos conllevaban una ‌pena obligatoria de cadena perpetua.

Zambada fue detenido en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Guzmán, después ‌de que su avión aterrizó en una pequeña pista de Nuevo México. Desde ‌entonces, Guzmán ⁠López se ha declarado culpable de los cargos de ​tráfico de drogas.

Con información de Reuters