Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Bélgica

Mercedes tuvo un fin de semana agridulce en Bélgica.

La cita en Silverstone había quedado en manos de Ferrari, que con Charles Leclerc alcanzaba su segunda victoria de la temporada después del triunfo de Lewis Hamilton en Barcelona. Si bien la escudería italiana no llegaba a representar un riesgo para Mercedes en la tabla de constructores por el momento, sí es cierto que los alemanes querían ampliar su ventaja en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.

Sin embargo, esto no fue posible para la escudería alemana, que solamente pudo sumar con uno de sus pilotos este domingo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Para comenzar, Andrea Kimi Antonelli tuvo una fantástica carrera para quedarse con su sexta victoria de la temporada y mantener el liderato en el campeonato, pero George Russell tuvo que abandonar en la primera vuelta después de un incidente con Lewis Hamilton.

El piloto de Ferrari lo mandó a la leca con un leve toque, lo que hizo que el británico deba retirarse al no tener posibilidades de volver a la pista. Por su parte, el equipo de Maranello sí sumó con sus dos pilotos, ya que Hamilton quedó cuarto y Charles Leclerc, quien incluso tuvo chances de quedarse con el triunfo, terminó en el segundo lugar, de manera que los italianos sumaron cinco puntos más que Mercedes este fin de semana.

Otro que sumó por duplicado fue Red Bull, que volvió al podio con el tercer lugar de Max Verstappen, cuya notable largada lo había catapultado al liderato, posición que no logró sostener ante Antonelli y Leclerc. Además del buen rendimiento del tetracampeón del mundo, Isack Hadjar mostró una grandiosa recuperación tras cruzar la línea de meta en el octavo puesto después de haber salido del vigésimo lugar por el cambio de motor.

También McLaren tuvo a su dupla entre los diez mejores con Oscar Piastri y Lando Norris en el quinto y séptimo lugar, respectivamente, mientras que Gabriel Bortoleto quedó octavo, Arvid Lindblad noveno y Franco Colapinto décimo. En cuantos a los equipos que quedaron en cero, estos son Haas, Williams, Cadillac y Aston Martin.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Bélgica 2026

Mercedes: 358 puntos. Ferrari: 285. McLaren: 195. Red Bull: 151. Alpine: 61. Racing Bulls: 61. Haas: 21. Williams: 11. Audi: 10. Aston Martin: 1. Cadillac: 0.

Así quedó el podio en Spa-Francorchamps.

Horarios del GP de Hungría 2026 de F1

Tras el GP de Bélgica, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Hungaroring, donde se disputará el Gran Premio de Hungría entre el 24 y 26 de julio por la decimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: