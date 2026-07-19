Quién es la esposa de Justin Bieber y cuántos hijos tiene: así es la historia de amor con Hailey Bieber.

Justin Bieber es una de las figuras que formará parte del show de medio tiempo de la final por la Copa del Mundo, que se disputará este domingo 19 y definirá al campeón entre Argentina y España. Pero además de ser una megaestrella del pop, es el esposo de Hailey Bieber y padre.

Cómo es la historia de amor de Justin Bieber y su esposa Hailey

La historia de amor entre Justin Bieber y su esposa Hailey es una de las más mediáticas. Para hablar de sus inicios, hay que remontarse al 2009, momento en el que eran solo amigos, o al menos eso aseguraban. Fue el actor Stephen Baldwin, padre de ella, quien los presentó en el backstage del programa Today Show, cuando Justin tenía 15 años y Hailey solo 12.

Justin y Hailey son marido y mujer y formaron una familia con su hijo Jack Blue. Foto: XNY / Star Max / Getty Images

No sería hasta el 2016 que su amor se volvería oficial, aunque más pronto que tarde se separaron y pasarían dos años hasta que este sentimiento los volvería a unir. De esta manera, en julio del 2018, Justin le pidió matrimonio a la modelo en las Bahamas. Finalmente, se casaron por civil en secreto en un juzgado de Nueva York en septiembre de ese mismo año y en el mismo mes, pero de 2019, celebraron una boda religiosa mucho más grande y rodeados de amigos en Carolina del Sur.

Pero la máxima felicidad de la pareja y de la vida de ambos llegó en 2024, cuando se convirtieron en padres de Jack Blues Bieber, su primer y único hijo. La noticia impactó a generaciones enteras que crecieron con la música del ídolo pop, que saltó a la fama siendo tan solo un adolescente con su hit Baby. Desde entonces, son una de las familias más famosas del mundo y ejemplo de que el amor perdura en el tiempo. Sin ir más lejos, en las redes sociales Justin y Hailey se muestran más que enamorados.

En este sentido, lo más probable es que Justin esté acompañado por su esposa durante el show de medio tiempo de este domingo, quien lo alentará desde la tribuna para luego disfrutar de la disputa entre Argentina y España por la Copa del Mundo. En Argentina, el músico tiene uno de los fandoms más grandes, por lo que no sería de extrañar que aliente por la cuarta estrella de la albiceleste.