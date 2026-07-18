Cómo matar la ansiedad: 5 planes para hacer antes de la final del Mundial.

Antes de que el árbitro marque el inicio de la final del Mundial entre Argentina y España, hay otro partido que millones de hinchas juegan puertas adentro, el de controlar la ansiedad.

Las horas previas suelen hacerse eternas, y quedarse mirando el reloj no ayuda demasiado. La buena noticia es que Buenos Aires ofrece una gran cantidad de propuestas para distraerse, moverse y llegar al encuentro con otra energía. Desde paseos al aire libre hasta museos y ferias, estos son cinco planes reales para hacer este sábado antes de que toda la atención se concentre en la Selección.

Qué hacer este sábado en la previa de la final del Mundial

1. Caminar entre los lagos y el Rosedal

Si hay una receta que recomiendan los psicólogos para bajar la ansiedad es caminar. Una recorrida por los Bosques de Palermo permite despejar la cabeza mientras se disfruta del aire libre. El circuito puede incluir el El Rosedal y el cercano Parque Tres de Febrero, dos de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad y abiertos durante toda la jornada. Diversos estudios muestran que una caminata de entre 30 y 60 minutos ayuda a disminuir el estrés y mejora el estado de ánimo.

2. Perderse entre obras de arte

Una buena forma de cambiar el foco es recorrer un museo. El Museo Nacional de Bellas Artes abre este sábado con entrada gratuita y permite visitar tanto su colección permanente como las exposiciones temporarias. Para quienes prefieren el arte contemporáneo, también están abiertos el MALBA y el Museo Moderno. Incluso, en la previa de la final mundialista, el MALBA protagonizó un simpático intercambio artístico con el Museo del Prado de Madrid, llevando el clásico futbolero también al terreno cultural.

3. Recorrer una feria y almorzar algo rico

Las ferias porteñas son ideales para caminar sin apuro. La Feria Plaza Francia y la Feria de Recoleta funcionan durante todo el sábado con puestos de artesanías, diseño y gastronomía. Otra alternativa es la Feria de Mataderos, que combina productos regionales, comidas típicas y espectáculos folclóricos. Son planes perfectos para estirar la mañana antes de volver a casa a preparar la camiseta y la picada.

4. Hacer una pausa en un parque

No todo tiene que ser correr de un lado a otro. Llevar un mate, un libro o simplemente sentarse un rato también puede ser una estrategia efectiva para bajar las pulsaciones. El Parque Centenario y el Parque Saavedra son dos opciones ideales para desconectar del celular, respirar profundo y llegar con la cabeza un poco más liviana al partido.

5. Aprovechar las actividades culturales de vacaciones de invierno

Este sábado también hay talleres, conciertos y actividades especiales en distintos museos nacionales por las vacaciones de invierno. Desde propuestas para toda la familia hasta espectáculos musicales y muestras temporarias, la agenda cultural ofrece alternativas gratuitas o de bajo costo para pasar unas horas lejos de la ansiedad futbolera antes de volver a ponerse en "modo Mundial".

Aunque la tentación sea empezar la previa desde temprano frente al televisor, hacer alguna actividad antes del partido puede ser la mejor manera de llegar con menos nervios al momento más esperado.