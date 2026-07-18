Chau Mundial, bienvenidas las variantes que regala la música

La agenda cultural vuelve a escena con recitales, festivales y lanzamientos.

Se termina el Mundial 2026. La mágica rutina futbolera a la que nos acostumbró la Scaloneta llega a su final, en medio de la inmensa algarabía que marcó la actuación del equipo argentino. De a poco, hay que volver a la rutina cotidiana, que ofrece una lista grande de actividades. Esta vez, es la música la protagonista de una agenda muy variada, que recorre el rock, el folklore, el tango y otras músicas. Chau Mundial, bienvenidos otra vez los sonidos que también hacen bien.

Penélope Cúneo Grupo, gratis en un ciclo bien jazzero

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El jueves 30 de julio a las 19, el ciclo CCEBA Jazz ofrecerá su quinto concierto del año con la presentación de Penélope Cúneo Grupo, que llegará al Centro Cultural de España en Buenos Aires (Paraná 1159, CABA) para presentar Seguro sea lo mejor, su nuevo álbum editado en marzo de 2026. La entrada es libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. El repertorio reúne composiciones originales de Penélope Cúneo que recorren distintos paisajes emocionales y narrativos, dando forma a una propuesta que dialoga con el jazz contemporáneo y el groove desde una mirada personal. La formación está integrada por Penélope Cúneo y Lara Ferreirós en voces, Tomás Torres en guitarra, Kenji Sinyasiki en bajo y Leandro Quinteros en batería. Con una identidad sonora propia, las canciones despliegan un universo íntimo y expresivo en el que conviven la sensibilidad melódica, la exploración rítmica y la libertad creativa. A través de un repertorio que combina profundidad artística con frescura interpretativa, el grupo invita al público a vivir una experiencia musical en la que la composición, la improvisación y el diálogo entre los músicos ocupan un lugar central. CCEBA Jazz ya es un espacio de referencia para la difusión del jazz contemporáneo argentino, promoviendo la diversidad estética y generacional de la escena local, con especial énfasis en la creación de repertorio original, la improvisación y la exploración de nuevos lenguajes sonoros.

En el mismo lodo, todo en Cambalache

Los músicos de Gómez Mantega Baum presentan En el mismo lodo en Cambalache Club Social (Defensa 1179, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires), el sábado 18 de julio a las 21. Una propuesta que reúne dos pianos, percusión y voz en un espacio íntimo de concierto, invitan a recorrer un repertorio donde conviven composiciones propias y arreglos de la música tradicional argentina y rioplatense. "En el mismo lodo" es un encuentro de tres miradas personales que dialogan desde sus distintas experiencias musicales para celebrar, desde la raíz, la riqueza y la vitalidad de la música popular de nuestro tiempo. Cada interpretación propone un recorrido que pone en valor la tradición, sin dejar de abrir nuevas perspectivas sonoras. La presentación tendrá lugar en el cálido ámbito de Cambalache Club Social, ofreciendo al público una experiencia cercana, donde la música y el intercambio con los artistas son protagonistas.

Temblores presenta las canciones de Santos populares

Temblores llega al escenario del Centro Cultural Konex el domingo 16 de agosto para presentar en vivo las canciones de Santos Populares - Episodio Uno, su nuevo EP, en una noche que promete emoción y un recorrido por las distintas capas de su universo sonoro. Con una propuesta que combina la urgencia del rock alternativo, la sensibilidad del pop y una impronta profundamente contemporánea, Temblores continúa consolidando una identidad propia dentro de la escena independiente local. Santos Populares – Episodio uno - expande ese camino a través de canciones que dialogan con la memoria, los vínculos y las pequeñas épicas cotidianas. La propuesta inaugura una nueva etapa creativa para la banda fusionando a fondo el lenguaje cinematográfico y su música a través de un cortometraje para sus 4 canciones, con tintas del Nuevo Cine Argentino. El show en el Konex será la oportunidad para escuchar por primera vez en vivo este nuevo material, junto a las canciones que marcaron el recorrido de la banda en los últimos años, en un formato pensado especialmente para potenciar la experiencia colectiva y el encuentro con su público.

Carca está de cumpleaños

El viernes 9 de octubre, La Trastienda será el escenario de una celebración para el rock argentino: Carca celebrará las tres décadas de “A Un Millón de Años Blues”. Este concierto promete revivir la crudeza psicodélica y el groove de un álbum fundamental que moldeó la identidad del artista y aportó una dosis de mística espacial a la música de los años noventa. Publicado en 1996, este disco funcionó como su declaración de independencia absoluta, mientras la escena de la época oscilaba entre el grunge y la electrónica incipiente, Carca fusionó el blues clásico con sintetizadores analógicos y una estética glam única, definiendo de manera definitiva el sonido del space blues. La obra lo consolidó como un autor impredecible y le valió el respeto inmediato de sus pares, pavimentando su camino para convertirse en aliado histórico de Babasónicos y colaborar con figuras de la talla de Ian Brown (The Stone Roses), Sr. Flavio (Los Fabulosos Cadillacs), Bernard Fowler (The Rolling Stones), Alaska (Alaska y Dinarama / Fangoria), Andrés Calamaro, Daniel Melero, Daniel Melingo, Kinky, Attaque 77, Los Espíritus, entre muchos otros. En este esperado reencuentro en el emblemático local de San Telmo (Balcarce 460), el músico repasará el disco homenajeado de punta a punta, además de recorrer los hitos más pesados y sensuales de toda su discografía. Las localidades para este ritual sónico ya están disponibles a través de passline o directamente en la boletería del lugar.

Una fusión de música urbana y ritmos tropicales

La cantante española Caluu C. vuelve a sorprender con el lanzamiento de Volver a Repetir, su nuevo sencillo junto al artista latino J Capell, una colaboración que fusiona la esencia de la música urbana con el ritmo tropical para dar vida a una propuesta fresca, apasionada y llena de energía. La combinación de la fuerza interpretativa de Caluu C. y el talento ardiente de J Capell y la producción magistral del productor BENGRO, da como resultado una canción que promete conquistar tanto al público mundial. Volver a Repetir reúne melodías contagiosas, una producción moderna y una interpretación cargada de sad que invita a dejarse llevar por el ritmo. No es la primera vez que ambos artistas unen sus caminos musicales. Sus anteriores colaboraciones como "Quiero" han sido recibidas con gran entusiasmo por sus seguidores, consolidando una química artística que vuelve a hacerse evidente en este nuevo lanzamiento. Con "Volver a Repetir", Caluu C. y J Capell reavivan ese fuego creativo que los caracteriza para seguir construyendo grandes éxitos y aportar una propuesta musical con identidad propia. https://youtu.be/erBehAujuMw?si=B9GAhMtb53MTlXxI

Esenciales celebra la obra de Pipo Pescador

Esenciales es el ciclo de conciertos del Palacio Libertad que celebra la obra de artistas y géneros de diferentes épocas mediante la revisión de grabaciones emblemáticas, interpretadas por destacados directores y músicos invitados que imprimen su propia huella a las obras. Cada fecha es una oportunidad para revivir canciones que marcaron una época, resignificadas desde el presente. En esta oportunidad, y como una actividad especial para toda la familia en el marco de las Vacaciones en el Palacio, el concierto recorre la obra de un artista histórico de la Argentina: Pipo Pescador. El poeta, músico, actor, escritor y dramaturgo Enrique Fischer tiene una trayectoria dedicada a la cultura infantil, con trabajos en teatro, televisión, libros y discos que trascendieron las fronteras de nuestro país y atravesaron generaciones que han cantado temas como La canción del eco, Canción del canguro, Profesor de vuelo, Marcha de los antisopas y El auto de papá, entre tantas otras. Con dirección musical y arreglos de Jacques Luce y puesta en escena y dirección de Vero Pecollo, los conciertos contarán con la participación de los cantantes Julián Rubino, Nahuel Adhami, Miguel Gómez y Lucien Gilabert, en compañía de un ensamble de músicos integrado por Richard Nant en trompeta, Martino Gesualdi en trombón, Gustavo Cámara, en saxo y flauta, José Maidana en bajo, Luis Pondal en guitarra y Marcelo Fernández en batería.

Eruca Sativa ya piensa en fin de año

Luego de un año intenso, cargado de shows, reconocimientos y nuevas canciones, Eruca Sativa anuncia su gran despedida de año el próximo viernes 27 de noviembre en C Art Media con invitados y puesta de lujo. El trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera coronará un 2026 excepcional con un concierto especial que reunirá los momentos más destacados de su trayectoria junto a las canciones de su último trabajo discográfico; “A tres días de la tierra” y los clásicos que conocemos todos. Vienen de acompañar en su gira por Latinoamérica a Stewart Copeland (ex The Police) y compartir escenario con Living Colour (Rosario) y AC/DC (estadio River Plate), además, de haber sido ternados en las categorías: Mejor Álbum Banda de Rock por “A tres días de la tierra”, Mejor Canción de Rock por “Volarte” e Ingeniería de Grabación. Con una carrera construida sobre la independencia artística, la innovación y una conexión genuina con su público, Eruca Sativa ha sabido trascender géneros y generaciones, consolidando una comunidad de seguidores que acompaña cada paso de su recorrido. La cita en C Art Media promete ser una verdadera celebración: una noche de encuentro, emoción y potencia sonora para cerrar el año junto a una de las bandas más queridas y respetadas de la escena nacional y Latinoamericana. Eruca despide el 2026 a lo grande. Una noche única para celebrar la música, el camino recorrido y todo lo que está por venir: viernes 26 de noviembre, a las 20.

Hacha de Papel está de regreso

Luego de presentarse en el Festival Satu Mare (Rumania), en Lampas Pub de Budapest (Hungría) y en el Festival Dolánky – Familia Sundisk (República Checa), Hacha de Papel regresa a la Argentina para presentar Los Caminos, un nuevo EP de seis canciones que estará disponible en todas las plataformas digitales el 13 de agosto y tendrá su presentación oficial en vivo el sábado 29 de agosto a las 21 hs en el CAFF (Club Atlético Fernández Fierro). Los Caminos profundiza la identidad artística de la banda, combinando rumba rioplatense, canción latinoamericana y una potente energía colectiva. El concierto de presentación oficial será en el CAFF donde la banda interpretará las nuevas canciones junto a un recorrido por su repertorio y la participación de invitados especiales.

El Negro Rada estrenó un ciclo por Youtube

La agenda cultural vuelve a escena con recitales, festivales y lanzamientos.

En el día de su cumpleaños, el 16 de julio, Rubén Rada, estrenó ¿Quién va a cantar? (QVC), un nuevo ciclo de encuentros musicales que podrá verse a través del canal oficial de YouTube de Rada y de ¿Quién va a cantar? La primera entrega tuvo como invitada a La Vela Puerca, inaugurando una serie de encuentros con algunos de los artistas más importantes de Uruguay, Argentina, Latinoamérica y el mundo. Pocos músicos generan una admiración tan transversal como Rubén Rada. Su influencia atraviesa generaciones, géneros y fronteras. Después de más de seis décadas marcando el pulso de la música rioplatense y latinoamericana, su obra sigue convocando a músicos de todas las generaciones y estilos. Cada episodio propone un intercambio artístico único: el artista invitado interpreta una canción de Rubén Rada y, a su vez, Rada hace propia una obra emblemática de ese músico junto a su banda y sus tambores. Dos canciones, dos repertorios y una misma invitación: encontrarse a través de la música. Con invitados que recorrerán distintos géneros y países, ¿Quién va a cantar? celebra el valor del intercambio, la escucha y la música compartida, reuniendo a figuras que encuentran en Rubén Rada un referente artístico y humano capaz de tender puentes entre generaciones y estilos.

El folklore, más vivo que nunca

Hay un grito que no se explica: se siente. Es el grito que anuncia el encuentro, la música, el baile y la celebración de las raíces. Ese grito tiene nombre y es Sapucay. Del 22 al 25 de julio, La Porteña presenta la cuarta edición de Sapucay, Grito de Fiesta, un festival que ya se consolidó como uno de los grandes encuentros del folklore en la Ciudad de Buenos Aires. Después de reunir a más de 10.000 personas en el Hipódromo de Palermo con el primer gran festival de folklore al aire libre de la ciudad, La Porteña continúa expandiendo un movimiento que no deja de crecer. Sapucay es parte de ese camino y de una convicción que se fortalece año tras año: el folklore volvió a ocupar un lugar central en la cultura popular y hoy conquista, como hacía tiempo no ocurría, a miles de jóvenes. Con casi diez años de trabajo ininterrumpido, La Porteña logró construir una comunidad que crece edición tras edición. Lo que comenzó como una peña en Buenos Aires hoy se transformó en un movimiento cultural que seguirá creciendo con nuevos festivales en la ciudad y en distintos puntos del país. Las cuatro jornadas serán presentadas por Nicolás Membriani, payador oficial del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.