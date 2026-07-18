Bajo la lluvia, Scaloni define el equipo que enfrentará a España en la final del Mundial

La Selección Argentina realiza este sábado la última práctica, que empezó retrasada por el protocolo de tormentas eléctricas, previa a la gran final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Lionel Scaloni, mientras tanto, piensa en el posible equipo con el que saldrá al verde césped desde las 16 horas de nuestro país. Luego de dejar a Rodrigo De Paul en el banco contra Inglaterra para el once inicial y apostar por Giuliano Simeone, el DT podría mantener a los titulares o bien hacer modificaciones.
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Última práctica de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 contra España y posible equipo
En principio, no hay dudas de que Emiliano "Dibu" Martínez estará defendiendo los tres palos de la "Albiceleste" en este compromiso trascendental. El marplatense lo hará vistiendo su buzo verde, tal como sucedió en todas las finales que disputó con el combinado nacional. En la defensa, se mantendrían Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, siendo la única incógnita la presencia de Nahuel Molina o de Gonzalo Montiel.
En la mitad de la cancha no saldrían Enzo Fernández, Alexis Mac Allister ni Leandro Paredes, pero Rodrigo De Paul no tiene el lugar asegurado. De hecho, Nicolás González y Giuliano Simeone vuelven a ser alternativas para el cuerpo técnico, tal como lo fueron hasta último momento contra los ingleses. En ataque seguirían firmes Lionel Messi y Julián Álvarez, aunque Lautaro Martínez tampoco está descartado, más aún después de haber sido determinante en la semifinal. Tanto el "Motorcito" como "Cachete" trabajaron con pecheras y no sería descabellado que estén desde el arranque.
Como es habitual en el ciclo de Scaloni en este tipo de compromisos, se espera que el técnico opte por una formación que se adapte a lo que juegue el rival que tendrá enfrente. Con el claro objetivo de aprovechar los errores del equipo contrario, buscará explotar el potencial en los suyos tal y como hizo hasta ahora. Es por eso que, seguramente, anunciará los once pocos minutos antes de que empiece a rodar la pelota en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La buena noticia es que cuenta con todos sus futbolistas en condiciones y no hay lesiones que puedan dejarlos afuera de este encuentro.
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Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online
La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.
Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese duelo tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país, con el venezolano Jesús Valenzuela impartiendo justicia en el Hard Rock Stadium de Miami.
El historial de Argentina vs. España
- 7 de diciembre de 1952: La Selección Argentina consiguió el primer triunfo del historial al vencer 1-0 a España en Madrid.
- 5 de julio de 1953: La Selección Argentina volvió a imponerse por 1-0 sobre España en Buenos Aires.
- 24 de julio de 1960: La Selección Argentina derrotó 2-0 a España en Buenos Aires.
- 11 de junio de 1961: España superó 2-0 a la Selección Argentina en Sevilla.
- 13 de julio de 1966: La Selección Argentina venció 2-1 a España en el único duelo entre ambos por una Copa del Mundo, disputado en Birmingham.
- 12 de octubre de 1972: España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en Madrid.
- 12 de octubre de 1974: La Selección Argentina empató 1-1 con España en Buenos Aires.
- 12 de octubre de 1988: España y la Selección Argentina igualaron 1-1 en un amistoso jugado en Sevilla.
- 20 de septiembre de 1995: España venció 2-1 a la Selección Argentina en Madrid.
- 17 de noviembre de 1999: La Selección Argentina superó 2-0 a España en un amistoso disputado en Sevilla.
- 11 de octubre de 2006: España se impuso 2-1 frente a la Selección Argentina en Murcia.
- 14 de noviembre de 2009: España derrotó 2-1 a la Selección Argentina en un amistoso en Madrid.
- 7 de septiembre de 2010: La Selección Argentina venció 4-1 a España en un amistoso jugado en Buenos Aires.
- 27 de marzo de 2018: España goleó 6-1 a la Selección Argentina en un amistoso disputado en Madrid.