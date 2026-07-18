Bajo la lluvia, Scaloni define el equipo que enfrentará a España en la final del Mundial

Scaloni define todo: última práctica de la Selección antes de la final del Mundial (Captura de pantalla).

La Selección Argentina realiza este sábado la última práctica, que empezó retrasada por el protocolo de tormentas eléctricas, previa a la gran final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Lionel Scaloni, mientras tanto, piensa en el posible equipo con el que saldrá al verde césped desde las 16 horas de nuestro país. Luego de dejar a Rodrigo De Paul en el banco contra Inglaterra para el once inicial y apostar por Giuliano Simeone, el DT podría mantener a los titulares o bien hacer modificaciones.

Última práctica de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 contra España y posible equipo

En principio, no hay dudas de que Emiliano "Dibu" Martínez estará defendiendo los tres palos de la "Albiceleste" en este compromiso trascendental. El marplatense lo hará vistiendo su buzo verde, tal como sucedió en todas las finales que disputó con el combinado nacional. En la defensa, se mantendrían Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, siendo la única incógnita la presencia de Nahuel Molina o de Gonzalo Montiel.

En la mitad de la cancha no saldrían Enzo Fernández, Alexis Mac Allister ni Leandro Paredes, pero Rodrigo De Paul no tiene el lugar asegurado. De hecho, Nicolás González y Giuliano Simeone vuelven a ser alternativas para el cuerpo técnico, tal como lo fueron hasta último momento contra los ingleses. En ataque seguirían firmes Lionel Messi y Julián Álvarez, aunque Lautaro Martínez tampoco está descartado, más aún después de haber sido determinante en la semifinal. Tanto el "Motorcito" como "Cachete" trabajaron con pecheras y no sería descabellado que estén desde el arranque.

Como es habitual en el ciclo de Scaloni en este tipo de compromisos, se espera que el técnico opte por una formación que se adapte a lo que juegue el rival que tendrá enfrente. Con el claro objetivo de aprovechar los errores del equipo contrario, buscará explotar el potencial en los suyos tal y como hizo hasta ahora. Es por eso que, seguramente, anunciará los once pocos minutos antes de que empiece a rodar la pelota en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La buena noticia es que cuenta con todos sus futbolistas en condiciones y no hay lesiones que puedan dejarlos afuera de este encuentro.

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese duelo tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país, con el venezolano Jesús Valenzuela impartiendo justicia en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Selección Argentina enfrenta a España por la final del Mundial 2026

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