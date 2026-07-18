3 hábitos de las coreanas para una piel glowy, rejuvenecida y bien firme, rejuvenecida y bien firme.

Hay tres hábitos muy simples dentro de la filosofía del skincare coreano que podés aplicar para tener una piel mucho más limpia, glowy e hidratada. Kelly Coreana, creadora de contenido coreana que difunde tips de belleza de su cultura, compartió cuáles son los tres hábitos coreanos que podés aplicar para tener una mejor piel.

Todos estos hábitos son naturales y muy simples de hacer en casa. No necesitás ni productos de skincare específicos, ni tratamientos estéticos. "Sin estos hábitos no hay piel limpia y glowy", asegura la creadora del video. Estos hábitos van desde cómo te lavás la cara y te aplicás productos en tu piel hasta un remedio casero que podés preparar en casa.

3 hábitos coreanos para una piel glowy y limpia

1. Lavarse la cara con agua fría

Lo más importante es lavarse la cara con agua fría, explica, ya que "hace que la piel se vea más firme, es muy bueno para la hinchazón, especialmente si tienes acné". Por el contrario, el agua caliente puede empeorar la inflamación.

2. Aplicar tu skincare de manera gentil y suave

El segundo consejo es no frotar demasiado la cara cuando aplicás tu skincare. Eso hace que la piel se irrite, se ponga roja. Mejor aplicalo suavamente y de a toquecitos suaves.

3. Remedio casero coreano

Por último, recomienda un remedio casero de las coreanas que es muy común en su cultura. Consiste en mezclar dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de jugo de limón. Recomienda tomarlo justo al despertar para mejores resultados. Por supuesto, esto es algo con lo que podés llegar a notar resultados con el tiempo si sos constante. "Ayuda con el estreñimiento y hace que la piel se vea más glowy", asegura.

Otros consejos para una piel glowy

Además de estos hábitos, otro punto clave para lograr una piel luminosa es mantener una buena hidratación durante todo el día. Tomar suficiente agua y consumir alimentos ricos en agua, como frutas y verduras, ayuda a que la piel conserve su elasticidad y se vea más fresca y saludable.

La protección solar también es fundamental. Los especialistas coinciden en que el uso diario de protector solar ayuda a prevenir manchas, signos prematuros de envejecimiento y la pérdida de luminosidad causada por la exposición a los rayos UV, incluso en días nublados o cuando se permanece en interiores cerca de ventanas.

Por último, el descanso juega un papel importante en el aspecto de la piel. Dormir entre siete y nueve horas por noche favorece los procesos de reparación celular que ocurren mientras el cuerpo descansa, lo que puede traducirse en una piel más uniforme, hidratada y con un brillo natural.