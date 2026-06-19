Skincare coreano: estos son los nuevos ingredientes antienvejecimiento que ya son furor.

El skincare coreano está dominando las tendencias de cuidado de la piel cada vez más y ya hay algunos ingredientes antienvejecimiento que se están posicionando como los más populares del mundo, gracias a su capacidad para rejuvenecer la piel.

Mientras durante años el foco estuvo puesto en ingredientes clásicos como el retinol o la vitamina C, las innovaciones que llegan desde Corea del Sur están cambiando todo. Esta nueva generación de productos apuesta por activos inspirados en la medicina regenerativa, con el objetivo de mejorar la calidad de la piel a largo plazo y no solamente disimular los signos del envejecimiento.

Los ingredientes antienvejecimiento que ya son furor en el skincare coreano

Uno de los ingredientes que más crecimiento está teniendo es el EGF (Factor de Crecimiento Epidérmico), una molécula que ayuda a estimular los procesos naturales de reparación de la piel. Su popularidad viene aumentando rápidamente debido a su potencial para mejorar la elasticidad, favorecer la renovación celular y reducir la apariencia de líneas finas.

Otro activo que está ganando protagonismo son los péptidos de cobre. Estos compuestos son conocidos por estimular la producción de colágeno y elastina, dos proteínas fundamentales para mantener la firmeza y la textura uniforme de la piel. Además, contribuyen a la recuperación cutánea y ayudan a fortalecer la barrera protectora.

Aunque el PDRN sigue siendo uno de los ingredientes estrella del skincare coreano, los expertos aseguran que la tendencia está evolucionando hacia fórmulas cada vez más sofisticadas. Incluso comienzan a aparecer productos con polinucleótidos (PN), una tecnología inspirada en tratamientos dermatológicos que busca potenciar los procesos de regeneración de la piel.

Los objetivos de este tipo de rutinas de skincare

Pero el verdadero cambio va más allá de los ingredientes. En Corea del Sur, el concepto de antiage está siendo reemplazado por el de "longevidad de la piel". La idea ya no es solamente combatir arrugas, sino mantener la piel sana, resistente y funcional durante más tiempo.

Por eso también siguen creciendo los productos enfocados en proteger la barrera cutánea. Ingredientes como la centella asiática, el beta glucano, la ectoína y los postbióticos continúan siendo fundamentales para reducir la inflamación, mejorar la hidratación y aumentar la tolerancia a otros activos más potentes.