Ver Racing vs. Rosario Central por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Central recibe a Racing en un partidazo.

Rosario Central y Racing protagonizarán este martes 28 de julio desde las 21:15, uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura. El "Canalla" buscará recuperarse rápidamente luego de un debut con derrota por 2-1 frente a Belgrano en Córdoba. Ahora, en el Gigante de Arroyito y con el respaldo de su gente, el equipo de Jorge Almirón intentará sumar sus primeros puntos del campeonato.

La "Academia", por su parte, llega con un envión anímico importante tras vencer 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata. El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda viene de pasar de ronda en Copa Argentina y llega con confianza por dos victorias al hilo. Con ese antecedente reciente, Racing intentará sostener el nivel para conseguir un triunfo de visitante en una cancha siempre complicada.

Por dónde ver Rosario Central contra Racing

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Rosario Central y Racing podrá verse por TNT Sports.

El equipo que piensa Jorge Almirón

En Rosario también podría darse uno de los regresos más esperados por los hinchas de Central. Franco Cervi, quien volvió al club tras una década en el fútbol europeo, tiene grandes posibilidades de integrar por primera vez la lista de convocados y sumar sus primeros minutos con la camiseta auriazul en esta nueva etapa. El volante ofensivo no estuvo disponible en la primera fecha, pero ya estaría en condiciones de ser una alternativa para Almirón.

Más allá de esa novedad, el entrenador no tendría previsto realizar demasiadas modificaciones respecto del equipo que cayó ante Belgrano. Incluso, la posibilidad de repetir el once inicial aparece como la opción más firme. De esta manera, Rosario Central formaría con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Jáminton Campaz; Tomás Badaloni.

Central busca dejar atrás la derrota en el debut.

Posibles cambios en Racing

El entrenador analiza algunos retoques pensando en la seguidilla de compromisos y en el buen rendimiento de varios futbolistas que ingresaron desde el banco frente a Gimnasia. Una de las principales dudas pasa por la mitad de la cancha, donde Ulises Ortegoza aparece con chances de meterse entre los titulares luego de una actuación positiva en la última presentación.

El ex volante de Talleres comenzó a mostrar una mejor versión tras dejar atrás los problemas físicos que complicaron su adaptación. Cuando llegó al club debió realizar un trabajo especial de acondicionamiento por una lesión previa, pero ya recuperó ritmo de competencia y eso alimenta las posibilidades de que reemplace a Tello en el mediocampo.

Además, Vojvoda recuperará a Marco Di Césare, quien ya cumplió la fecha de suspensión y volvería a la defensa en lugar de Nazareno Colombo. También existe la posibilidad de que Marcos Rojo regrese a la formación titular después de perderse el encuentro anterior por cuestiones extrafutbolísticas que le impidieron entrenarse con normalidad.