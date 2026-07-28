Cómo la tecnología impulsa la nueva etapa industrial de YPF en el Complejo Industrial Luján de Cuyo

El Complejo Industrial Luján de Cuyo continúa profundizando su transformación tecnológica con la incorporación de herramientas digitales orientadas a mejorar la eficiencia operativa y optimizar la producción de combustibles. En ese marco, el Real Time Intelligence Center (RTIC) se consolidó como una de las principales innovaciones implementadas por YPF para fortalecer el desempeño de sus activos industriales.

Desde este centro de monitoreo, un equipo multidisciplinario supervisa en tiempo real los principales procesos de la refinería, permitiendo detectar desvíos operativos, optimizar el funcionamiento de las unidades y mejorar el aprovechamiento de cada barril de petróleo procesado. La operación se desarrolla las 24 horas del día, los 365 días del año.

El RTIC cuenta con un videowall integrado por 40 pantallas y ocho estaciones de trabajo desde las que se monitorean más de 12.000 variables operativas y 2.000 parámetros de calidad en tiempo real. La información es procesada mediante herramientas de simulación, optimización e inteligencia artificial que permiten tomar decisiones más ágiles y precisas, contribuyendo a reforzar la seguridad y la confiabilidad de la operación.

Para YPF, esta incorporación forma parte de una estrategia más amplia de transformación tecnológica basada en el uso intensivo de datos y analítica avanzada. El despliegue comenzó con los centros inteligentes para la operación de Vaca Muerta y se extendió posteriormente a las áreas de comercialización, logística y refinación, con el objetivo de elevar los estándares de productividad en toda la compañía.

Los resultados de esta estrategia ya se reflejan en el desempeño industrial de YPF. Durante el primer semestre de 2026, la compañía alcanzó nuevos récords históricos en sus refinerías, procesando en promedio 55,2 mil metros cúbicos de crudo por día, un 5% por encima del semestre anterior. Además, logró la mayor producción de combustibles de su historia, con 43,2 mil metros cúbicos diarios de naftas y destilados medios, un 6% más que el récord registrado en el segundo semestre de 2025.

La incorporación del RTIC se suma a otras inversiones que YPF viene desarrollando en el complejo mendocino para fortalecer su competitividad y acompañar el crecimiento de la actividad industrial de la compañía. Entre ellas se encuentra el proyecto Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC), una de las iniciativas de modernización más relevantes de las últimas décadas, orientada a adecuar el complejo a la evolución regional y mundial hacia combustibles con menor contenido de azufre, y ampliar las capacidades operativas y tecnológicas.

Con estas herramientas, el Complejo Industrial Luján de Cuyo continúa consolidando su papel dentro del sistema de refinación de YPF, contribuyendo a una operación más eficiente, integrada y preparada para responder a la creciente demanda de combustibles que requiere el desarrollo energético del país.