Belgrano no quiere venderle a Boca a Passerini: "El Haaland sudamericano"

Boca Juniors sigue en búsqueda de refuerzos a contrarreloj teniendo en cuenta que en pocos días -el 31 de julio- cierra el libro de pases en el fútbol argentino. En las últimas horas trascendió que Juan Román Riquelme pretendía a Lucas Passerini para el equipo que hoy dirige el "Vasco" Rodolfo Arruabarrena. Sin embargo, desde Belgrano no tardaron en responderle al "Xeneize" con un tajante comentario que alejaría al delantero completamente del barrio de La Boca a pesar de las intenciones del ídolo.

Quien habló al respecto fue Luis Fabián Artime, actual director deportivo del "Pirata" cordobés, quien en diálogo con ESPN no se guardó nada. "Luifa" dejó en claro que el atacante formoseño de 32 años es la gran figura del club, lo cual haría difícil una transferencia al conjunto de La Ribera. Por supuesto, sus declaraciones no pasaron para nada desapercibidas teniendo en cuenta también la necesidad de Boca por sumar nombres de jerarquía en el plantel.

La respuesta tajante de Artime sobre Passerini y un posible pase a Boca

"Sé cuánto vale para mí, hoy Passerini es el Haaland sudamericano", aseveró el dirigente del "Pirata" cordobés en SportsCenter dejando en claro que será difícil venderlo. Por otro lado, sostuvo que al ser uno de los delanteros más importantes del equipo campeón tiene un valor y no puede "regalarlo" porque tendría que buscar a otro". Es que, junto a Nicolás "Uvita" Fernández fueron claves para la obtención del Torneo Apertura venciendo a River en la final disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes y Artime también hizo referencia al santafesino.

Luego de insistir en que "no hubo ofertas formales por Passerini", "Luifa" sostuvo que "el mejor refuerzo de Belgrano es mantener el plantel. Si verdaderamente se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy pero muy satisfactoria. Hoy para conseguir un delantero como ellos no hay en cualquier plantel. Además, recalcó la edad de cada uno (Passerini tiene 32 y Uvita 30) alegando que "todos los delanteros maduran después de los 30" y es necesario contar con ellos en el equipo para afrontar lo que viene en lo que resta del 2026.

Los números de Passerini en Belgrano

Partidos jugados : 75.

: 75. Goles : 20.

: 20. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Torneo Apertura 2026.

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena rearma Boca y Lucas Passerini podría ser refuerzo

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El "Xeneize" se verá las caras con O'Higgins de Chile este jueves 30 de julio desde las 21.30 horas de nuestro país en el Estadio El Teniente de suelo trasandino por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Después de ganar 1 a 0 en la ida con el gol de Miguel Merentiel, el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará la clasificación a octavos en donde se vería las caras con Recoleta FC de Paraguay. El arbitraje del mencionado encuentro estará a cargo del colombiano Wilmar Roldán y la transmisión aún no está confirmada.