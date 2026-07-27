La infravalorada comedia de Robert Downey Jr. es un éxito de Netflix 16 años después

Dieciséis años después de su estreno en los cines, "Todo un parto" vive una segunda oportunidad gracias a Netflix. La comedia protagonizada por Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis logró ingresar al ranking de las películas más vistas de la plataforma en distintos países, un fenómeno que volvió a poner el foco sobre una producción que tuvo una recepción crítica dispar en 2010, pero que encontró una nueva audiencia en el streaming.

Dirigida por Todd Phillips, el mismo realizador de la trilogía "¿Qué pasó ayer?" y "Joker", la película combina humor, situaciones absurdas y una historia de viaje que gira en torno a dos hombres completamente opuestos obligados a compartir un largo recorrido por carretera.

¿De qué trata "Todo un parto"?

La historia sigue a Peter Highman, un arquitecto que necesita llegar cuanto antes a Los Ángeles para asistir al nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, una serie de incidentes lo deja fuera de un vuelo y lo obliga a emprender un viaje por carretera junto a Ethan Tremblay, un actor aspirante tan excéntrico como impredecible.

Durante el recorrido, ambos atraviesan accidentes, malentendidos y situaciones cada vez más caóticas que ponen a prueba la paciencia de Peter. A medida que avanza el viaje, la relación entre los protagonistas evoluciona y la película incorpora momentos que combinan comedia con una mirada sobre la amistad y las segundas oportunidades.

Con una duración de 95 minutos, "Todo un parto" forma parte del catálogo de Netflix y volvió a captar la atención de los suscriptores más de una década después de su estreno.

Además de Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis, el reparto incluye a Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Juliette Lewis, Danny McBride, RZA y Matt Walsh. El guion fue escrito por Alan R. Cohen, Alan Freedland y Adam Sztykiel, mientras que Todd Phillips se encargó de la dirección.

En su crítica para Otros Cines, el periodista Diego Batlle sostuvo que la película "funciona principalmente gracias al carisma y la química de sus protagonistas", aunque consideró que no alcanza el nivel de las mejores comedias dirigidas por Phillips.

Ficha técnica de "Todo un parto"