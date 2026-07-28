El regreso de un histórico ciclo de Telefe al canal ya tiene fecha y horario

Un ciclo muy aclamado por el público argentino regresará a las pantallas de Telefe muy pronto.

El próximo lunes 3 de agosto a las 16:45 regresará a Telefe el recordado ciclo de Virginia Lago, Historias de corazón, que irá de la mano además con el esperado regreso de la clásica novela brasileña Avenida Brasil.

Virginia Lago volverá a la pantalla del canal con una de las ficciones extranjeras más exitosas y queridas por el público argentino. A lo largo de los años, Historias de corazón logró ganarse el cariño de los televidentes gracias al carisma, la calidez y el estilo inconfundible de su conductora.

Por su parte, Avenida Brasil fue uno de los mayores fenómenos de la televisión en Argentina. Su último capítulo, emitido el 8 de julio de 2014, tuvo una despedida a lo grande con un evento multitudinario en el Luna Park y alcanzó picos de 27 puntos de rating.

Avenida Brasil regresa a las pantallas argentinas

La exitosa novela brasileña escrita por João Emanuel Carneiro logró conquistar a los televidentes gracias a una historia que combina romance, traición, venganza y drama. Con el paso de los años, Avenida Brasil se convirtió en una de las ficciones más exitosas de la televisión latinoamericana y en un verdadero fenómeno.

La trama sigue la vida de Rita, una joven que busca recuperar todo lo que perdió por culpa de su madrastra, Carminha, quien la abandonó cuando era apenas una niña tras la muerte de su padre. Tiempo después, Carminha logra casarse con Tifón, un exitoso exfutbolista, e ingresa junto a su amante, Max, en una familia llena de conflictos.

Sin embargo, la historia cambia por completo cuando Rita, ya adulta y bajo una nueva identidad, se infiltra en la vida de Carminha para llevar adelante su plan de venganza. En ese camino vuelve a encontrarse con Jorgito, su primer amor e hijo de Carminha, lo que dará lugar a una historia llena de emociones, traiciones y giros inesperados.

