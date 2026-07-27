El éxito de 2024 que todos ven en Disney: perfecto para entretener a los niños

Moana 2 arrasa en reproducciones en Disney Plus.

Moana 2 es un largometraje animado estadounidense de aventuras y música producido en 2024 por Walt Disney Animation Studios para Walt Disney Pictures, constituyendo la secuela directa de la cinta de 2016. La dirección estuvo a cargo de David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller en sus debuts como directores de largometrajes, con producción de Christina Chen e Yvett Merino y guion desarrollado por Jared Bush y Miller.

La trama se sitúa tres años después de los acontecimientos de la primera entrega; Moana, dedicada a la navegación para contactar a otras comunidades del océano, recibe una visión de su antepasado Tautai Vasa. La revelación indica que el dios de la tormenta, Nalo, hundió la legendaria isla de Motufetu para romper el vínculo entre los pueblos y advierte sobre el riesgo de extinción de los habitantes de Motunui si no se revierte la situación.

Para cumplir el objetivo de emerger la isla y romper la maldición, la protagonista se reúne con el semidiós Maui y conforma un equipo de navegación integrado por la artesana Loto, el historiador Moni, el granjero Keke y sus mascotas Pua y Heihei, guiándose por la trayectoria de un meteorito a través del mar. En el reparto de voces en inglés, Auliʻi Cravalho, Dwayne Johnson, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger, Rachel House y Alan Tudyk retoman sus papeles originales.

La banda sonora cuenta nuevamente con la composición de Mark Mancina y Opetaia Foa'i, sumando a Abigail Barlow y Emily Bear como compositoras adicionales en reemplazo de Lin-Manuel Miranda. El origen de la producción se remonta al 10 de diciembre de 2020, cuando Jennifer Lee, directora creativa del estudio, anunció el desarrollo de una serie musical derivada para la plataforma Disney+.

Moana.

El proyecto contó inicialmente con Osnat Shurer en la producción y con David Derrick Jr. al frente de la dirección -quien se convirtió en el primer realizador de origen samoano en liderar un proyecto del estudio-. En febrero de 2024, la iniciativa fue reestructurada para transformarse en un largometraje cinematográfico y meses después se confirmó la incorporación de Hand, Miller, Chen y Merino, junto al regreso de Jared Bush en la escritura.

Elenco de Moana 2