La ciudad bonaerense de Bolívar se encuentra en alerta luego de se conociera el envenenamiento de varios perros, según denunció una organización protectora de animales. En la zona ya se había registrado un antecedente en mayo, luego de que se registraran más de una decena de muertos.

En todos los casos, la sintomatología es la misma y los animales mueren en minutos. El primer caso de este mes fue el 15 de julio, cuando un perro fue hallado alrededor de las 15:30, minutos antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la zona de la avenida 25 de Mayo y Uriburu.

A este caso, se sumaron otros tres este sábado por la mañana en una zona cercana. En mayo de este año, la organización Sapaab ya había denunciado tras 13 intoxicaciones que dejaron 11 animales muertos.

Marchas para pedir justicia

Desde la organización protectora convocaron a una marcha para el martes 18 de julio a las 13 horas en el Centro Cívico de la ciudad de Bolívar para repudiar los envenenamientos, concientizar para evitar más muertes y poder ubicar a los responsables.

Los proteccionistas informaron que en todos los casos, los perros presentaban los mismos síntomas: vómitos, tambaleos, convulsiones y un deceso que llega en minutos. También advirtieron que cerca de las víctimas se encontraron restos de comida. Para la organización y protectora de animales, no se tratan de casos aislados, dado que a diario reciben denuncias de hechos similares.

"Venimos recibiendo avisos casi a diario. No podemos vivir así, no pueden seguir matando sin ningún tipo de remordimiento. Necesitamos encontrar a las personas que están matando a estos animales y hacer justicia", informaron este sábado a través de sus redes sociales.

Por esta razón, solicitaron la ayuda de los vecinos para obtener las cámaras de seguridad de la zona que pudieron haber captado a los responsables de envenenar a los animales y les permita identificar a los responsables. Además, desde la sociedad protectora advirtieron por el riesgo que representa la situación para mascotas y niños.

Síntomas de perros envenenados

Según Purina, los síntomas pueden aparecer a los pocos minutos de la ingestión de algún veneno. Una de las primeras señales es que los perros empiezan a mostrarse fatigados o desorientados.

Si bien esto es común, es necesaria prestar mayor atención, especialmente si aparecen los principales síntomas de envenenamiento: