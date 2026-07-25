A solo 150 kilómetros de Buenos Aires: la escapada ideal para los fanáticos de la pesca en plena temporada de pejerrey.

Con la llegada del frío, la pesca deportiva vive uno de sus momentos más esperados y la Bahía Samborombón vuelve a ubicarse entre los destinos preferidos de los pescadores bonaerenses. Situada entre Punta Piedras y Cabo San Antonio, esta extensa bahía ofrece una combinación de aguas productivas, paisajes naturales y una gran variedad de especies que atraen tanto a aficionados como a pescadores experimentados.

Durante el invierno, el gran protagonista es el pejerrey. Las jornadas frías, especialmente aquellas con poco viento y sin precipitaciones, suelen brindar las mejores condiciones para obtener buenas capturas, ya sea pescando desde la costa o embarcado.

Uno de los puntos más frecuentados es la zona de Cerro de la Gloria, donde desemboca el río 15. Desde allí parten embarcaciones que permiten acceder a sectores de mayor rendimiento, aunque quienes prefieren una experiencia más tranquila también encuentran excelentes lugares para lanzar la línea sin alejarse de la orilla.

Si bien el pejerrey es la especie más buscada durante esta época del año, la Bahía Samborombón ofrece posibilidades para distintos tipos de pesca. Entre las capturas habituales aparecen la corvina rubia, el bagre, la pescadilla, la lisa, el lenguado, la borriqueta y la saraca.

Para los pescadores más experimentados, el gran desafío sigue siendo la corvina negra. Aunque su presencia disminuyó con el paso de los años, continúa siendo una de las piezas más codiciadas por su tamaño y la dificultad que implica encontrarla. Quienes salen en su búsqueda suelen optar por el cangrejo como una de las carnadas más efectivas.

Un refugio natural a pocos kilómetros de la Ciudad

La Bahía Samborombón no solo es reconocida por la pesca. También constituye uno de los humedales más importantes de la provincia de Buenos Aires y un área clave para la conservación de la biodiversidad.

Sus marismas y cangrejales sirven como hábitat para numerosas aves migratorias y para el venado de las pampas, una especie emblemática que se encuentra amenazada. Además, en determinadas épocas del año es posible avistar delfines franciscana y delfines nariz de botella cerca de la costa, un atractivo que convierte la visita en una experiencia ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza.

La Bahía Samborombón constituye uno de los humedales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Los visitantes pueden elegir entre pescar desde la costa o contratar una salida embarcada, según su experiencia y el equipamiento disponible. En cualquiera de las modalidades es obligatorio contar con la licencia de pesca deportiva de la provincia de Buenos Aires.

Gracias a su cercanía con el Área Metropolitana, la diversidad de especies y el valor ambiental de sus paisajes, la Bahía Samborombón se mantiene como una de las escapadas más atractivas del invierno para quienes buscan combinar pesca, aire libre y contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.