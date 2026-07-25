3 secretos de las coreanas para reducir las arrugas y tener una piel de porcelana.

Las coreanas son conocidas por tener una piel de porcelana y sin arrugas. Más allá de la genética, lo cierto es que tienen muchos buenos hábitos de cuidado de la piel (además de alimentación) que muchas siguen a rajatabla. Estos consejos son clave para prevenir las arrugas y además cuidar de tu piel lo más posible, en especial durante el invierno, cuando está más propensa a resecarse.

Kelly Coreana, creadora de contenido de belleza coreana, quien comparte sus mejores tips de belleza coreanos, compartió los tres consejos de su cultura para prevenir las arrugas. Además de estos consejos, es fundamental que uses protector solar todos los días, que tomes suficiente agua, que te alimentes bien, que descanses, que hagas ejercicio y que te hidrates la piel con cremas hidratantes, además de tener una buena rutina de limpieza.

3 consejos de las coreanas para prevenir las arrugas

1. El aire de acondicionador o calefacción no debe ir directo a la cara

Por más frío o calor que haga, lo ideal es que no estés mucho tiempo debajo del aire o que al menos no te pegue de frente, ya que reseca mucho la piel. "Que no te de muy cerca de tu cara. Es uno de los secretos de las actrices coreanas. El aire seco reseca la piel y hace que las arrugas se noten más", asegura.

2. Sumar retinol para las arrugas

"El retinol es para el largo plazo. Trabaja más lentamente, pero de forma constante", explica. Se recomienda aplicarlo de a poco, en muy pocas cantidades (del tamaño de una almendra) en tu rutina de skincare de noche. Nunca de día, ya que si luego te exponés al sol, se te pueden hacer manchas. A la mañana siguiente, lavá bien tu cara y aplicá protector solar. No lo uses todos los días: comenzá usándolo una vez a la semana, fijate cómo lo tolera tu piel y luego vas aumentando la frecuencia según tu tolerancia.

3. Incorporar también retinal, ideal para las arrugas

Por otro lado, el retinal, que también pertenece a la familia de los retinoides, tiene la ventaja de actuar más rápido sobre la piel porque necesita menos pasos para transformarse en ácido retinoico, la forma activa que estimula la renovación celular. Ayuda a suavizar las líneas de expresión, mejorar la textura de la piel, estimular la producción de colágeno y aportar más luminosidad al rostro.

Además, algunas investigaciones indican que también puede ser útil para combatir las bacterias relacionadas con el acné, por lo que es un activo muy completo. Al igual que el retinol, se recomienda usarlo únicamente por la noche y comenzar de forma gradual para evitar irritación, especialmente si nunca utilizaste retinoides. A la mañana siguiente es fundamental lavar el rostro y aplicar protector solar todos los días, ya que la piel queda más sensible a la radiación solar mientras se utiliza este tipo de ingredientes.