"Bótox" natural y de laurel: la mascarilla casera para disminuir arrugas y rejuvenecer el rostro.

Existe un "bótox" natural de laurel que podés preparar en casa para reducir las arrugas, rejuvenecer la piel y mantenerla hidratada. No es necesario gastar una gran cantidad de dinero en productos de skincare para alcanzar este objetivo. Con los ingredientes correctos podés preparar tus propias cremas y mascarillas antiarrugas en casa.

"Este truquito me lo heredó mi abuela para reducir las arrugas y las imperfecciones de forma natural, así que hoy te lo voy a enseñar. El laurel tiene antioxidantes que combaten los radicales libres y además ayuda a retener la humedad. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, reducen la hinchazón, dejando tu piel con una sensación de calma y frescura", cuenta Jess Tips de Belleza, quien comparte diferentes trucos de belleza para hacer en casa.

Este preparado también lleva aloe vera, que "tiene una capacidad de retener el agua, tiene propiedades astringentes y es uno de los ingredientes naturales con mayor capacidad para reparar la piel". Podés preparar en cantidad y guardarlo en la heladera para usarlo todas las noches. De esta manera, vas a tener una crema bien ligera y fresca para aplicarte antes de irte a dormir.

Receta de "bótox" natural de laurel antiarrugas

Ingredientes

1 taza de agua

5 hojas de laurel

Preparación

Verter en una olla una taza de agua con 5 hojas de laurel. Colocar en el fuego por 10 minutos. Retirar las hojitas de laurel y agregar dos cucharadas de fécula de maíz. Mezclar muy bien, y cuando espese, dejar enfriar y añadir una cucharada de gel de aloe vera. Vas a obtener una consistencia homogénea, como una pasta. Llevala a un frasco en la heladera para que quede bien fresca y se solidifique más. Aplicar sobre tu rostro totalmente limpio durante las noches. Dejar actuar mínimo 1 hora y luego enjuagar con abundante agua. ¡Listo!

Los beneficios del laurel para la piel

El laurel es una planta rica en compuestos antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Además, contiene sustancias con propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a disminuir la sensación de hinchazón y aportar una apariencia más descansada al rostro.

Aunque no hay evidencia científica de que este tipo de tratamientos naturales eliminen por completo las arrugas, puede funcionar como una mascarilla hidratante y refrescante para algunas personas, pero los resultados varían según el tipo de piel. Antes de aplicarla en todo el rostro, se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona de la piel para descartar posibles reacciones o irritaciones.