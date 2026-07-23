La caminata gratuita para descubrir los secretos de una de las plazas más históricas de Buenos Aires.

Quienes disfrutan de recorrer Buenos Aires a pie tendrán una nueva oportunidad para descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad. El próximo sábado 25 de julio, la histórica Plaza San Martín será el escenario de una caminata guiada gratuita que propone mirar este espacio con otros ojos, recorriendo su historia, su arquitectura y las figuras que dejaron huella en uno de los lugares más representativos del barrio de Retiro.

La actividad estará a cargo de Fabio Márquez, creador del proyecto Paisajeante, conocido por sus recorridos urbanos dedicados a revelar historias, curiosidades y detalles poco conocidos del patrimonio porteño. El paseo comenzará a las 14.30 en la plazoleta ubicada sobre la avenida Santa Fe al 700, frente al edificio del Círculo Militar. La participación es libre, no requiere inscripción previa, no se suspende por lluvia y funciona bajo la modalidad "a la gorra".

Una plaza que resume gran parte de la historia porteña

Más que un espacio verde, la Plaza San Martín es uno de los sitios con mayor valor histórico de Buenos Aires. Ubicada en el corazón de Retiro, fue escenario de acontecimientos fundamentales desde la época colonial y hoy reúne algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

En su centro se encuentra el monumento ecuestre dedicado al General José de San Martín, inaugurado en 1862 y considerado el primer monumento ecuestre realizado en Argentina. A pocos metros se alza la Torre Monumental, conocida durante décadas como Torre de los Ingleses, mientras que alrededor de la plaza conviven construcciones históricas como el Palacio Paz, sede del Círculo Militar, el Edificio Kavanagh y antiguas residencias aristocráticas que reflejan el esplendor de Buenos Aires a comienzos del siglo XX.

Además de su importancia arquitectónica, la plaza conserva uno de los espacios verdes más tradicionales de la Ciudad, con árboles centenarios, senderos y miradores desde donde se puede apreciar parte del perfil urbano de Retiro y del Río de la Plata.

Un recorrido que termina entre literatura e historia

La propuesta tendrá un cierre especial con la participación del periodista y escritor Álvaro Abós, quien conversará con el público sobre la historia cultural de la Plaza San Martín a partir de su reciente libro Plaza Mágica. Biografía de un lugar de Buenos Aires, editado por Adriana Hidalgo.

La caminata gratuita para descubrir los secretos de una de las plazas más históricas de Buenos Aires.

Durante la charla, el autor repasará la relación que distintos escritores mantuvieron con este espacio porteño y compartirá las investigaciones que dieron origen a su ensayo, una obra que reconstruye la evolución de la plaza y su influencia en la vida política, social y cultural de la ciudad.

Cuándo es la caminata

La actividad se realizará el sábado 25 de julio, de 14.30 a 16.30, con una duración aproximada de dos horas.