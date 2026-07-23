El consumo aumentó levemente en mayo, pero no alcanza para revertir la caída del último año

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el consumo en autoservicios mayoristas creció 2,3% en mayo, mientras en a nivel interanual cayó 2,3%. Asimismo, el consumo en supermercados aumentó 0,9% respecto a abril, aunque disminuyó 0,7% en el nivel interanual.

En el informe sobre consumo en autoservicios mayoristas, el Indec remarcó que, en los primeros cinco meses del 2026, la caída fue del 3%. "En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 2,3% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior", indicó la institución.

Asimismo, en el documento oficial sobre el consumo en supermercados, el Indec señaló: "En mayo de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 0,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-mayo de 2026 presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025. En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior".

Las mediciones de junio

En la previa de la publicación del informe del Indec de mayo, consultoras privadas ya difundieron sus datos de consumo sobre junio. Según datos de la consultora Scentia, el consumo masivo dio una mala noticia en junio: registró una retracción del 2,7% interanual en el total de los canales comerciales y una caída del 2,4% respecto de mayo. De esta manera, las ventas acumularon una baja del 2,9% durante el primer semestre del año.

La marcha de las ventas en comercios y supermercados continúa mostrando señales claras de cautela por parte de las familias. La baja impactó de manera desigual según las categorías de productos y el tipo de comercio, en un escenario marcado por la menor capacidad de compra de los hogares. El panorama general evidencia cómo los ajustes en los ingresos domésticos y el deterioro persistente de los salarios condicionan la compra de artículos esenciales. A pesar de una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios —con un IPC del 1,9% mensual en junio y un acumulado anual del 16,8%—, la dinámica del consumo interno sigue acusando el desgaste acumulado por la crisis económica, profundizada por las medidas del gobierno de Javier Milei.