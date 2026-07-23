Gastón Edul contó todo lo que sabe sobre lo que pasó en la final del Mundial: "Se le notó..."

Gastón Edul contó la verdad sobre lo que ocurrió en la final.

La dura derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, disputada el pasado domingo y definida por un ajustado 1-0, dejó a muchos hinchas sin una explicación convincente para lo sucedido dentro del campo de juego. Esa sensación de desconcierto impulsó a numerosos usuarios en las redes sociales a elaborar toda clase de teorías conspirativas y versiones tan llamativas como improbables.

Entre los rumores que comenzaron a circular aparecieron desde un supuesto pedido de Claudio "Chiqui" Tapia para que el seleccionado fuera "para atrás", hasta la extravagante versión de que agentes del FBI habrían intervenido para llevarse al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Las especulaciones no tardaron en viralizarse, reflejando el impacto que provocó el resultado entre los simpatizantes. En ese contexto Gastón Edul, uno de los periodistas más cercanos a los jugadores de La Scaloneta, habló acerca de lo que realmente ocurrió antes; durante y después del partido decisivo.

Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

Gastón Edul contó que pasó en la final del Mundial

"La verdad es que no dije nada porque todas esas teorías conspirativas a mí me parecieron una falta de respeto", expuso enojado el trabajador de prensa, señalando que "la misma gente que festejó cómo este equipo daba vuelta los partidos, porque Argentina jugó mal y la superaron, inventaron teorías conspirativas que iban en contra del honor y la dignidad de este equipo, como si este equipo se dejara llevar por algo".

Tras esto, expuso: "Lo único que pasó fue que España jugó mejor que Argentina, que Argentina llegó muy cansada, que se le notó y así y todo le hicieron un gol en el segundo tiempo suplementario cuando tenía un jugador menos. Todo lo que sigue al resto, para mí no hay que darle mucha más trascendencia ni repercusión, porque alimentamos algo que no existe y no es real".