Quién es Luciana Lo Celso, la hermana de Giovani Lo Celso: así es el particular parecido

Luciana Lo Celso acompañó a Giovani durante una de las etapas más importantes de su carrera, cuando el mediocampista se instaló en Europa para jugar en el Paris Saint-Germain.

El mediocampista de la Selección argentina, Giovani Lo Celso, suele compartir algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva con sus seguidores. Sin embargo, mantiene su vida familiar lejos de la exposición pública. En los últimos años, una de las integrantes de su círculo más cercano llamó la atención en redes sociales: Luciana Lo Celso, por el notable parecido físico que tiene con el futbolista.

La familia de Giovani Lo Celso y el apoyo en su carrera deportiva

Detrás del éxito de Giovani Lo Celso hay una familia que lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol. El jugador creció junto a sus padres, Juan y Sandra, y sus tres hermanos: Francesco, Luciana y Agostina.

Los seis conformaron un núcleo familiar que estuvo presente en las distintas etapas de la carrera del futbolista, incluso durante sus primeros años en Europa. Algunos de sus familiares llegaron a acompañarlo cuando comenzó su experiencia internacional, una etapa clave para su crecimiento profesional.

A pesar de la popularidad que alcanzó el mediocampista tanto en clubes europeos como en la Selección argentina, la familia eligió mantener un perfil bajo y preservar su intimidad. Las publicaciones del jugador suelen reflejar la unión familiar, aunque siempre respetando la privacidad de cada uno de sus integrantes.

Quién es Luciana Lo Celso, la hermana mayor de Giovani Lo Celso

Luciana Lo Celso es una de las hermanas mayores del futbolista y una de las personas que estuvo cerca de él durante sus primeros años en Europa. Cuando el mediocampista fue transferido al Paris Saint-Germain, ella formó parte del grupo familiar que lo acompañó en esa importante etapa de su carrera.

Actualmente tiene 36 años y mantiene un perfil mediático muy bajo, alejado de los medios de comunicación y de la exposición pública que suele rodear al mundo del fútbol. Al igual que su hermana Agostina, eligió llevar una vida privada y reservar los detalles de su ámbito personal.

Con el paso del tiempo, y mientras Giovani Lo Celso consolidaba su carrera profesional y formaba su propia familia, sus hermanos continuaron desarrollando sus vidas en la Argentina.

El particular parecido entre Luciana Lo Celso y Giovani Lo Celso

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los fanáticos del jugador es el gran parecido físico entre Luciana Lo Celso y su hermano menor. Las imágenes compartidas en redes sociales durante celebraciones familiares y viajes al exterior hicieron que muchos usuarios destacaran los rasgos que ambos comparten.

Aunque las apariciones públicas de Luciana son poco frecuentes, las fotografías junto al futbolista suelen viralizarse por la similitud entre ambos. Su sonrisa, facciones y expresiones son algunos de los detalles que más comentarios generan entre quienes siguen la carrera del mediocampista argentino.

El vínculo familiar también queda reflejado en las publicaciones que comparten durante fechas especiales, títulos deportivos y reuniones familiares.

Las fotografías familiares compartidas en redes sociales evidencian el notable parecido físico entre los hermanos Lo Celso.

La vida de Luciana Lo Celso lejos de los medios

A diferencia de su hermano, Luciana Lo Celso eligió construir su vida lejos del ámbito mediático. Vive en Rosario, su ciudad natal, donde formó su familia y es madre. Además, se casó hace algunos años y mantiene un círculo íntimo reducido.

En su cuenta de Instagram reúne poco más de tres mil seguidores, compuesta principalmente por familiares y amigos cercanos. Con el tiempo, decidió reforzar su privacidad en redes sociales y limitar aún más la información pública sobre su vida cotidiana.

Si bien anteriormente permitía que otros usuarios etiquetaran su perfil en publicaciones, actualmente su presencia en redes se mantiene reservada. Las pocas imágenes que trascienden suelen ser aquellas compartidas por el propio Giovani Lo Celso junto a sus hermanos en reuniones familiares y momentos especiales.

Su bajo perfil contrasta con la popularidad del futbolista, pero refleja una característica que la familia Lo Celso mantiene desde hace años: preservar su intimidad más allá del reconocimiento deportivo internacional.